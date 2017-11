Brüsszel szponzorának nevezte Soros Györgyöt Lázár János

Tiborcz István, a miniszterelnök vejének látványos meggazdagodását firtatta nemrég Szilágyi György jobbikos képviselő a parlamentben, Lázár János kancelláriaminiszter pedig szenvedélyes védőbeszédben állt ki a közbeszerzéseket sorra nyerő Elios Zrt. volt tulajdonosa mellett.

A vita után Tiborcz és Lázár személyesen is beszélgetett egy belvárosi kávézóban – hogy valóban csak a jobbikos kritikáról tárgyaltak, arról a legfrissebb, szám szerint 103. Kormányinfón is kérdezhetik a minisztert.

Lázár elítéli a hatalmi visszaélést

Negyedórás késéssel érkezett meg beszámolójára Lázár János, aki elmondása szerint orbán Viktorral is egyeztetett a beszámolója előtt. A miniszter az elmúlt hetek zaklatási ügyeivel indított, amiben – bár a kormánynak sok beleszólása nincsen – mégis fontosnak tartotta hangoztatni az emberi méltóság és az áldozatok védelmét. "A leghatározottabban visszautasítjuk a hatalmi visszaélés minden formáját" - mondta Lázár János.

A Belügyminisztérium 39 milliárd forintot, a honvédelmi tárca 12 milliárdot kap a migrációs krízis kezelésére

- váltott aztán a bevándorlás témájára a kancelláriaminiszter, aki szerint csak így lehet megoldani, hogy Magyarország továbbra is Európa legbiztonságosabb országa legyen. Arra is kitért, hogy a határkerítés építésében résztvevő, de fizetség nélkül maradó cégek panaszát a legrövidebb időn belül, Orbán Viktor utasítására rendezni fogják.

Várják Brüsszelben a szponzort

Lázár ezután az Európai Parlament és az Európai Bizottság ügyére tért rá: szerint az EP liberális képviselői Lengyelországgal és Magyarországgal szórakoznak, előbbi esetében az emberi jogok megsértését emlegetik, nálunk pedig a határkerítést bírálják. Arra kérném az illetékeseket, hogy ne velünk játszanak, mi sem foglalkozunk Belgium vagy Strasbourg belügyeivel - jegyezte meg Lázár János.

A miniszter szerint a bírálatok összefügghetnek azzal, hogy szponzor, vagyis Soros György hamarosan Brüsszelbe látogat, és a helyi képviselőket szeretné csatasorrendbe látogatni a közép-európai régió országaival szemben.

Ugyanez a helyzet a kvótaügyben is – véli Lázár – két éve nem mozdul a holtpontról a betelepítési vita, Brüsszel pedig sunyi, lopakodó úton próbálja a határon kívül rekedt bevándorlókat az Unió területére csábítani. Ezt a szándékot lehet kivédeni Lázár szerint azzal, hogy újabb 51 milliárdot forintot fordítanak a határkerítés megvédésére.

A miniszter minden eddiginél keményebben fogalmazott a migránsokat befogadó országokkal kapcsolatban: ezeket bevándorló országoknak, nem nemzeti és nem keresztény államoknak nevezte, és hozzátette, hogy Magyarország és a térség több állama nem akarja megváltoztatni társadalmi berendezkedését.

Lázár János elmondta, egyeztetett Várhegyi Olivérrel, a kormány brüsszeli kormányzati nagykövetével, akit Guy Verhofstadt brüsszeli kormányfő szerinte szabályosan berendelt hivatalába, hogy számon kérje a magyar képviselőt a nemzeti konzultáció miatt.

Kettős mérce és a fogadjisten

A miniszter úgy látja, hogy az Európai Bizottság kettős mércét alkalmaz Magyarországgal szemben, és mivel kvótaügyben irreális, 30 napos válaszadási határidőket szab ki a kormánynak – ezért a kabinet is hasonló módon reagál, magyarán egyelőre nem válaszolnak az EB-nek, bár meglennének a kész válaszleveleik.

A miniszter megjegyezte, az ukrán kormánnyal folyamatosan egyeztetnek, hogy megvédjék a kárpátaljai magyarság eddigi jogait.

Kis kitérőként Lázár János emlékeztetett rá, hogy a múlt héten agrárkamarai választások voltak Magyarországon: az eseményen 47 ezer választó vett részt, és a MAGOSZ lesz a győztes, nekik a miniszter a kormányinfón gratulált.

A kancelláriaminiszter garantálta, hogy a hideg idő beálltával minden hajléktalan számára biztosítják a fűtött szálláshelyeket.

Külön pontként említette Lázár az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság és a Magyar Államkincstár összeolvadását, melyet a korábbi ONYF vezető, Mészáros József igazgat.

Kedvező számok

Lázár egy kis pozitív statisztikával folytatta beszámolóját: emlékeztetett, hogy 2009 óta 40 ezer család adta be otthontámogatási kérelmét, és 16 ezer új ház építésére kértek kormányzati támogatást, 103 milliárd forintnyi értékben.

A nem élelmiszer jellegű fogyasztás 12 százalékkal növekedett itthon 2017 óta, a kiskereskedelemben foglalkoztatottak száma pedig 16 százalékkal nőtt - összegzett a miniszter.

Soros céltábláján?

A Pesti Srácok arról kérdezte, Lázár Jánost, milyen érzés Soros György közvetlen céltábláján szerepelni, Hollik István mellett. A miniszter szerint nem kell megijedni az ilyen fenyegetésektől, de hírszerző vezetőként, az Információs Hivatal irányítójaként állíthatja:

Soros György megbízottjai szó szerinti változtatásokat képesek elérni az Európai Bizottság Magyarországgal kapcsolatos dokumentumaiban.

Mint Lázár János kifejtette, ez úgy zajlik, hogy egykori Soros-alkalmazottak helyet kapnak az EB tanácsadói testületében, véleményüket, mondataikat pedig a bizottság pedig néha szóról szóra átveszi.

A budapesti kormányzati beruházásokról szólva Lázár elismerte, lassan halad a karmelita kolostor, a helyőrségi épület és a lovarda visszaépítése, bár ezek Budapest első számú turisztikai célpontjai lennének. Az egészségügy fejlesztésekről szólva a miniszter megjegyezte: novemberben már volt egy béremelés, ami decemberben élesedhet, és decemberben újabb béremelés várható, a fogorvosok is bérnövekedésre számíthatnak.

Az Origo kérdésére Lázár hozzátette, még nincs döntés arról, hogy a második egészségügyi béremelést mikor kaphatják meg a dolgozók.

A Budapest Bank értékesítésére vonatkozó kérdésre Lázár János kitérő választ adott, szerinte ezt még az illetékes uniós szerveknek is jóvá kell hagynia.

Személyes és rendőrségi ügyek

Tervez-e fenntartóként átfogó vizsgálatot a zaklatási ügyekben a kormány - kérdezte az RTL Klub tudósítója. Lázár János erre a magánszféra védelmével válaszolt, a kabinetnek szerinte nincs ebbe beleszólása, az áldozatok pedig több évtizedes sérelmekről számoltak be – a késlekedés szerinte emberileg érthető, de a jogilag nem mindig kezelhető már.

A Fradi-mérkőzésen történt lincseléssel kapcsolatban Lázár már rendőrségi ügyet emlegetett: megengedhetetlen, ami történt, az államnak itt keményen kell fellépnie. A kormány 2010 óta azon dolgozik, hogy egy focimeccs családi élmény legyen, épp ezért nem lehet az ilyesmit tolerálni - mondta a kancelláriaminiszter.

Zaid Naffa tiszteletbeli konzul átvilágításánál nemzetbiztonsági kockázatot talált a TEK, később mégis találkozhatott Semjén Zsolttal és Áder János köztársasági elnökkel - hogyan történhetett ez meg, hangzott az újabb kérdés. Lázár János szerint a terrorelhárítás csak a magyar állampolgárság megadását mérlegelte - ez nem függ össze azzal, hogy Naffa Magyarországon tartózkodott. Az pedig, hogy Áder és Semjén fogadhatta a konzult, már a saját biztonsági szolgálatuk döntésén múlt, vélte a miniszter.

Lázár János arról nem tudott nyilatkozni, hogy a Zaid Naffa találkozott-e Orbán Viktorral, szerinte erről a Miniszterelnöki Kabinetet kell kérdezni.

A miniszter szerint félreértették Puskás Tivadart, Szombathely polgármesterét, aki szerint a város azért kapott 15 milliárdos stadiont, mert jól viselkedett. A polgármester jó humorú ember, aki viccelt, a kormány minden, megyei jogú várost szövetségesnek tekint - vélte Lázár János, aki azért elismerte, hogy Szombathely a stadionnal dupla karácsonyi ajándékot kapott.

A felvetésre, hogy Németországhoz hasonlóan Magyarországon is bevezethetik a harmadik nem fogalmát, Lázár János nemmel válaszolt: szerinte ez a jelenség is rávilágít, hogy Európa most egy globális, a keresztény és nemzeti értékrendet hátrahagyó közösségé próbál alakulni, ami szerinte ellentétes a magyar felfogással.