Titkolózás és tiltakozás a ceglédi tanyavilágban az új távvezeték miatt

Még csak egy hete terjed a híre a Ceglédtől délre fekvő, népes tanyavilágban annak, hogy magasfeszültségű villamos vezeték épül a környéken, de már felbukkant az első, piros filccel írt tábla, amelynek szerzője eladásra hirdeti földjét. – Sokan el fognak menni. De mi nem fogjuk feladni. Már a középiskolában eldöntöttük, hogy tanyán fogunk élni. Évekig kerestük a megfelelő helyszínt. De hiába menekültünk el a civilizációtól, a civilizáció utolért minket – mondja nevetve a lovak mellett, karján négy hónapos gyermekével, mellette az iskolában megismert feleségével Szabó Géza erdész és lovasoktató. Tanyájuktól mintegy 500 méterre fut majd az a 400 kilovoltos, 45-50 méter magas oszlopokra szerelt villamos vezeték, amely a Mercedes-Benz új, Kecskeméten épülő gyáregységéhez is, a város déli iparterületére szállítja az áramot Albertirsa felől. A kétirányú vezeték arra is alkalmas lesz, hogy az épülő új paksi atomerőműből továbbítsa az áramot. A beruházást egy márciusi kormányrendelet nyilvánította nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű projektté, ám erről fogalma sem volt a Szabó házaspárnak és a környék lakóinak.

Egészen addig, amíg néhány tanyán, előzetes bejelentés nélkül meg nem jelentek a földmérők.

– Megkérdeztük tőlük, de nem árulták el, miért végzik a mérést. Utána kellett kérdezősködnünk – meséli egy helyi gazdálkodó, akinek szinte a házkapuja előtt húzódik majd a nyomvonal, amit a geodéták által földbe szúrt karó és a rá kötött szalag jelez. A tanya Natura 2000-es természetvédelmi területen van, a villamosvezeték ezt vágja majd ketté. A férfi a ceglédi önkormányzatnál is érdeklődött, de csak egy a polgármesteri hivatal aulájában kifüggesztett papírt talált, amelyen tájékoztatták a lakosságot a projektről. Az utóbbi napokban viszont már elkezdtek érkezni a levelek a tanyatulajdonosok postaládájába, ezekhez egy aláírandó beleegyezési nyilatkozatot mellékeltek. A levél szerint az építési határozat ellen nincs helye fellebbezésnek. A vezeték útvonalába eső földek tulajdonosai számíthatnak kártérítésre, bár ennek összegét nem közölték. A férfi és neje kétségbe van esve, szerintük a terület élhetetlenné válna. Félelmük nem alaptalan: az ENSZ Egészségügyi Világszervezete és az Európai Unió az IARC-besorolást alkalmazva az alacsony frekvenciájú elektromos és mágneses teret lehetséges humán rákkeltőként osztályozza. A magasfeszültségű vezetékek 200 méteres körzetén belül lakó gyermekek körében 69 százalékkal nagyobb az akut limfoid leukémia kockázata, 200–600 méteres távolságban pedig 23 százalékkal emelkedik a rizikó. Állatkísérletek bizonyítják továbbá, hogy az extrém alacsony frekvenciájú elektromos és mágneses tér idegrendszeri zavart, stresszes állapotot, sőt fájdalmi tüneteket és memóriazavart is okoz.

Az események Cegléd önkormányzatát is igencsak meglephették. Egy helyi hírportál, a Ceglédi Panoráma kérdéseire az önkormányzat sajtóreferense azt válaszolta, a Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító (Mavir) Zrt. kommunikációs osztályán érdeklődött, de onnan napokig nem kapott választ. A város fideszes polgármestere, Takáts László a helyi televíziónak adott interjújában arra szólította fel a tanyatulajdonosokat, hogy ne írják alá a kiküldött beleegyezési nyilatkozatot. Értesüléseink szerint a vezeték eredetileg lakatlan, telepített erdővel fedett területen haladt volna át, ám annak tulajdonosa egy állami erdészet, a Nefag Zrt., amely jövedelmező vadásztársaságot működtet. Szerintük a nagyvadak vonulását zavarta volna a vezeték, ami a ceglédi – több tucat család lakókörnyezetét érintő – nyomvonalnál egyébként 8-10 kilométerrel rövidebb lett volna.

Földi Áron LMP-s képviselő Fotó: Béres Attila / Magyar Nemzet

Az erőből átnyomni kívánt áramvezeték ügye helyileg az országban nem túl gyakori pártpolitikai egységet eredményezhet. Földi Áron, az LMP Pest megyei közgyűlési képviselője és Horváth Gábor, a Jobbik ceglédi önkormányzati képviselője péntek 18 órától tüntetést jelentett be Cegléden. Takáts László polgármesteren kívül – aki a tavalyi állami földárverésen a feleségével közösen jelentős méretű telkeket szerzett a vezeték nyomvonalától pár kilométeres távolságra – egyelőre a helyi Fidesz nem állt be a vezeték elleni harcba. A nyomvonal egyébként a ceglédi Fidesz-alapszervezet elnöke, Hörömpő Annamária édesapjának ingatlana mellett is elhalad, amelyen egy értékes villa is található.

A terület igencsak felkapottnak számít. A hobbitelkek mellett sok kisgyermekes, biogazdálkodással is foglalkozó család él itt, továbbá számos holland állampolgár települt ide. A sors furcsa fintora, hogy egy család éppen azért költözött ide Gödről, mert a házuk közelébe villamosvezeték épült. Az ráadásul messzebb volt az ajtójuktól, mint a ceglédi nyomvonal, ami alig 20 méterre vezet a portájuk előtt. A két gyereket nevelő Szabó Géza és felesége, Szabó-Balogh Virág gyermekpszichológus egész egzisztenciájukat a tanya köré építették. A feleség itt fogadja pácienseit, és lovaik is részt vesznek a terápiában. Alapítványt akarnak létrehozni, hogy a magánrendelést megfizetni nem tudó gyerekek is jöhessenek. – Nem csak a gyerekek egészsége miatt aggódunk. Nem így álmodtam meg a tájat, ahol élni fogok – fűzte hozzá Szabó Géza.

A Mavir Zrt. szerdán elküldött kérdéseinkre – egyebek között az áramvezeték nyomvonaláról, finanszírozásáról és a lakossági tájékoztatásról – csütörtökre ígért válaszokat, de eddig nem érkeztek meg.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.10.13.