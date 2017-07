Titkosan dráguló rákospalotai közbeszerzések

– Már három XV. kerületi képviselő-testületi ülés maradt el a fideszes képviselők távolmaradása miatt. Mivel sem a kormánypártoknak, sem az ellenzéknek nincs többsége, megbénulhat az óvodahálózat átalakítása, elmaradhat az intézmények fölújítása. Az obstrukció oka valóban csupán néhány tíz millió forintról szóló vita, vagy pedig már megkezdődött a 2018-as parlamenti választás kampánya?

– A XV. kerületben a 2014-es önkormányzati választáson érdekes matematika jött létre: az ellenzék jelöltjeként én lettem a polgármester, de a lakosság nem szavazott mögém többséget. A választói akarat azt üzeni: együtt kell működni a legnagyobb frakcióval, azaz a Fidesz–KDNP-vel. Ezt diktálja a kényszer és a józan ész is. Ugyanis az ellenzéki oldal korántsem egységes, van képviselője az LMP-nek, a Jobbiknak, a Demokratikus Koalíciónak (DK), az MSZP-nek és a helyi civileknek is. A többségemhez további tíz szavazat kell, amennyi a Fidesznek van, ezért 2014 decemberében tízpontos politikai megállapodást kötöttünk a kerület érdekében. Ebben elosztottuk a tisztségeket és pozíciókat is, és a megállapodás egészen ez év májusig, közel két és fél évig működött. 270 előterjesztésből alig három nem ment át. Ez jobb arány, mint amikor nekem szocialistaként abszolút többségem volt négy cikluson át.

– A kormánypártok szerint ön felrúgta ezt a megállapodást, polgármesterként nem hajtotta végre a hatályos testületi döntést, és nem írta alá két óvoda és egy bölcsőde eredetileg 260 millió forintos fölújításának több mint 70 milliós költségnövekedését.

– Ami vita volt, az a pénz körül forgott korábban is – és most is: az óvodafelújítás körüli közbeszerzés áll a háttérben. A 2018-as választás valóban már itt van, de valójában az eredeti döntéshez képest jelentős költségnövekedés volt számomra elfogadhatatlan. Hasonló vitánk volt már tavaly is: egy évvel azelőtt a csaknem egymilliárdos közétkeztetési közbeszerzésnél. Akkor is meg kellett semmisítenem az első közbeszerzési fordulót, de végül sikerült megegyeznünk. A kompromisszum ára az volt, hogy ugyan sokkal többe kerül az étkeztetés, mint annak előtte, mégsem a duplájába. Hát így működtünk eddig, mert egy felelős önkormányzati vezetőnek az egész ciklusra biztosítania kell a működést. A boltban is mindenért fizetni kell, a politikában még inkább.

„Ami vita volt, az a pénz körül forgott korábban is – és most is” Fotó: Székelyhidi Balázs / Magyar Nemzet

– A mesterségesen felduzzasztott árú beruházások országszerte fölvetik a korrupció gyanúját. Ön szerint Rákospalotán, Újpalotán és Pestújhelyen, azaz a XV. kerületben is erről van szó?

– Nem önmagában az áremelkedéssel van probléma, ha azt a szakemberek alátámasztják. Az eredeti keretösszeget egyébként úgy alakítottuk ki, hogy előzőleg több cégtől is kértünk árajánlatot. A legfőbb gond az, hogy volt egy tavaly decemberi képviselő-testületi döntés, hogy nyilvános pályázat, valóságos verseny döntse el, ki kap megbízást. A közbeszerzést lebonyolító cég vezetője, akit nem mellékesen az említett megállapodás alapján a Fidesz jelölt, egyszer csak küldött egy levelet: vagy aláírom a megemelt 330 milliós összeget, vagy nem lesz beruházás, nem újulnak meg az óvodák. Kész helyzet elé állítottak – ki merem mondani, zsaroltak –, hiszen ha igaz, hogy meredeken emelkedtek ez idő alatt az árak, akkor arról fél évig hallgattak. Ez a konfliktus forrása, nem más.

– Hogyan hallgathattak egy közbeszerzésről, nem kért tájékoztatást?

– Nem volt itt verseny, ráadásul a Fidesz által delegált cégvezető irányításával a Gazdasági Működtetési Központ eltért a képviselő-testület határozatától: nyílt pályázat helyett meghívásost írtak ki. A kérdésre válaszolva: a korábban működő politikai alku része volt, hogy az övék ez a társaság, s valóban, a polgármester hatásköréből kivették annak felügyeletét. Ám a képviselő-testület határozatától nem térhetek el. Ha betartják, nincs probléma. Eljöhettek volna a július 4-i és 12-i testületi ülésre, és ha többséget szereznek, megszavazhatják, amit akarnak. Egy alkalommal élhetek a vétójogommal, és újratárgyaltathatom a testülettel, de a kormánypártok most ezt sem teszik lehetővé. Újra le kellene szavazniuk engem, s akkor vihetnék a 76 milliót, de azt nem hagyom, hogy törvénysértő közbeszerzés legyen, amit jegyzőkönyvek és dokumentumok bizonyítanak.

„Eljöhettek volna a július 4-i és 12-i testületi ülésre, és ha többséget szereznek, megszavazhatják, amit akarnak” Fotó: Székelyhidi Balázs / Magyar Nemzet

– Mégis, törvénysértésre hivatkozva éppen ön ellen akartak fegyelmi eljárást indítani, sőt hivatalából is felfüggesztették volna.

– Egy képviselői indítvány mögé bújtak a kezdeményezők, de mint mondtam, ha van többségük, ezt is nyugodtan megszavazhatták volna. Egy ilyen vizsgálat hónapokig, akár fél évig is eltarthat, ám nem jöttek el a képviselő-testületi ülésekre, amelyek így eleve határozatképtelenek voltak. A legfontosabb döntéseket nem tudtuk meghozni.

– Az egyik vizsgálója az a Móricz Eszter lett volna, akit a napokban zártak ki az MSZP-ből, éppen a XV. kerületi botrány miatt. Ő egyszerűen kivonult az ülésről, pedig vele meglett volna a határozatképesség.

– A hölgy politikáját, hovatartozását követni már nem lehet egy ideje, senki sem tudja, mit miért tesz. Lett volna egy jobbikos (testületi tag) vizsgáló is, ám amikor kiderült a neve, visszalépett. Később született egy másik javaslat, amelyben már többpárti alapon akartak félreállítani, hogy a megdrágított közbeszerzések alapján zavartalanul aláírhassák a szerződéseket. Számos megmagyarázhatatlan furcsaság van ebben az egész ügyben, kezdve onnan, hogy László Tamás országgyűlési képviselő (Fidesz) egy kormánypárti lapnak nyilatkozott június közepén. Ő akkor azt mondta, hogy fölmondta a velem kötött politikai megállapodást. Én másnap mentem szabadságra, amelynek idején – mint máskor – Pintér Gábor fideszes alpolgármester, általános helyettesem járt volna el a nevemben, s így a tudtom és hozzájárulásom nélkül aláírhatta volna a vitatott szerződést. Ám ezek után lépnem kellett, s a helyettesítést egy másik alpolgármesterre, Németh Angélára bíztam, aki az engem is támogató civil szervezet jelöltjeként került a testületbe.

„Mindenesetre július 26-ra újra összehívtam a testületet, amikor az elmaradt napirendi pontokról kellene tárgyalnunk és döntenünk” Fotó: Székelyhidi Balázs / Magyar Nemzet

– Egy sajtónyilatkozat alapján lépett?

– Kerestem László Tamást, hogy igaz-e, amit mondott, de nem értem el. Később arra hivatkozott, hogy egy belső Fidesz-pártmegbeszélésen vett részt, ahol kikapcsoltatták a mobiltelefonját. Csakhogy péntek volt, a hivatalban pontban 12 óra 30 perckor lejárt a munkaidő, addig döntenem kellett a helyettesítésről, no nem véglegesen, csupán szabadságom idejére. Még aznap este sikerült beszélnem László Tamással, aki a megállapodás fölmondásával kapcsolatos kérdésemre gúnyosan közölte velem: „az újságíró túlterjeszkedett, te pedig beharaptad, ráharaptál, elhitted ezt a hülyeséget”. A helyzet egyáltalán nem volt vicces, mert egy másik kormánypárti lapban egy XV. kerületi fideszes önkormányzati képviselő is azt nyilatkozta, hogy a Fidesz felbontotta a megállapodásunkat. Most pedig lépten-nyomon híresztelik, hogy én rúgtam fel.

– Kétségkívül szokatlan, hogy egy kerületi képviselő-testületi ülésen százakat idehívnak, hogy gyerünk, védjük meg a polgármestert. László Tamás az önkormányzat honlapján elérhető videoblogján azt állította, hogy már rég nem létezik a felbontott megállapodás. Vádjai között szerepel, hogy valójában nem is ön vezeti a kerületet, hanem az egykori MSZP-s Lamperth Mónika jegyző, aki a Gyurcsány-kormányokban miniszteri pozíciókban volt, most pedig mindenkit megfélemlít a polgármesteri hivatalban. Nem gondolja, hogy mindenkinek jobb volna, ha mégiscsak tárgyalnának az efféle cicaharc helyett?

– Ezt szeretném én is, de eddig elmaradt. Két és fél éve nem értékeltünk ki semmit, ehelyett nyilatkozatokkal kommunikálunk, épp ezért beszéltem meg a napokban egy egyeztetést a fideszes Pintér Gábor alpolgármesterrel, ez a találkozó sajnos nem jött létre. Én nem szeretnék visszamutogatni a korábbi ciklusra, amikor László Tamás volt a polgármester; amikor itt a házban mindenki megfigyelt mindenkit; amikor az alpolgármestereket ő – a felettesük – fosztotta meg minden jogkörüktől, és még a Fideszből is kizáratta őket. Az akkori jegyző nemegyszer sírva rohant ki a testületi ülésről. Én ilyen munkastílus után csöndben volnék, de ez legyen az ő gondja. Mindenesetre július 26-ra újra összehívtam a testületet, amikor az elmaradt napirendi pontokról kellene tárgyalnunk és döntenünk. Például az óvodahálózat átalakításáról, amit a Fidesszel még tavaly közösen döntöttünk el. Ez már nem tréfadolog, hiszen önkormányzatunk a második fél évben havonta közel 130 millió forintos állami normatívától eshet el az óvodák fenntartásánál.

„A kormánypártoknak az esküjük megtartásáért, de legalább a pénzükért, amit képviselőként kapnak, be kellene jönniük a testületi ülésre” Fotó: Székelyhidi Balázs / Magyar Nemzet

– Bírnák ezt anyagilag?

– Az önkormányzatnak bankban milliárdos nagyságrendű forintmegtakarítása van lekötve, természetesen ebből ki tudjuk fizetni, ha a Fidesz bojkottja miatt elesünk ettől a pénztől, pontosabban csak 2018 végén kaphatjuk meg ezt az idei összeget. Nincsenek gondjaink, nincs hitelünk, de nyilván ha saját zsebünkbe kell nyúlni, akkor a kamatoktól elesünk, ez világos. A kormánypártoknak az esküjük megtartásáért, de legalább a pénzükért, amit képviselőként kapnak, be kellene jönniük a testületi ülésre. Ma is állítom: megállapodásunk a kerület érdekében történt, ezzel a kormányoldal és az ellenzék is jól járt. Ezt az elmúlt két és fél év igazolta, viszont a jelenlegi háború egyik oldalnak sem jó. Bízom abban, hogy végül más feltételekkel ugyan, mint korábban, de újra megállapodunk.

– Ennek keresztbe tehet a nagypolitika. A kirobbant konfliktus örvén sokan azt feltételezték, hogy az országgyűlési választáson a XV. kerületben éppen az önt támogató DK elnöke, Gyurcsány Ferenc indulna. Ehhez képest minapi közleményében a párt azt állította: jelöltje nem más lesz, mint Hajdu László.

– Mint arról beszéltünk, s korábban nyilvános nyilatkozatban is leszögeztem: ki akarom tölteni 2019 októberéig tartó polgármesteri ciklusomat. Parlamenti indulásról nem volt szó, nem kértek föl, velem nem egyeztettek.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.07.24.