„Tíz százalék esélye van annak, hogy a Fidesz nyeri a választást”

– Tíz százalék az esélye annak, hogy a Fidesz megnyeri a választást, és abszolút többsége lesz a parlamentben, így kormányt tud alakítani – mondta a Magyar Nemzetnek Kovács Adrián. A politikai elemző szerint bár részvételi rekord várhatóan nem lesz a 18.30-as 68,1 százalékos adat alapján, 70 százaléknál nagyságrendekkel magasabb részvételre nem is lehetett számítani, mert „mintegy 30 százaléknyi szavazó soha nem megy el, bármit is mondanak neki a pártok”.

Kovács Adrián szerint bár sokan beszélnek most a „2002-es hangulatról” a magas részvétel miatt, annyiban gyökeresen más a helyzet, hogy akkor két 40-40 százalékos támogatottságú politikai tömb állt szemben, míg most a Fidesz ellenzéke fragmentált, így nehéz megjósolni, hogy az egyes ellenzéki pártok hogyan szerepelnek majd. – Én azt gondolom, hogy a Fidesz 40 százalékával most egy 60 százaléknyi kormányváltást akaró tábor áll szemben minden egyes választókerületben, ez lesz a végeredmény szempontjából a legfontosabb – mondta Kovács Adrián. Az elemző úgy látja, a mintegy 700 ezer új szavazó nagy része a kormányváltást akarók közül kerül majd ki. Ráadásul az ellenzéki választók egymásra, a legesélyesebb jelöltre való átszavazási hajlandósága Kovács Adrián szerint magas lesz.

– Meggyőződésem, hogy mára megjelent a magyar választók egy új rétege: akik nem pártot választanak maguknak, hanem azt a jelöltet, amelyet esélyesnek tartanak a fideszes legyőzésére, majd ezek után nézik meg, hogy listán melyik pártot támogassák – mondta. Az elemző szerint így tíz százalék az esélye, hogy a Fidesz nyerje a választást, és kormányt tudjon alakítani, mert az egyéni körzetek nagy részét az ellenzék viszi majd el.

Percről percre cikkünket itt olvashatja.