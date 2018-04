Tíz százalék feletti eredményben reménykedik az LMP

Tíz százalék feletti eredményt vár a mai választáson a Lehet Más a Politika, már a kampány során is erős két számjegyű eredményre számított – mondta lapunknak a párt eredményváróján Kanász-Nagy Máté. A szóvivő szerint a magas választási részvétel igazolhatja az LMP várakozásait. – A közvélemény-kutatások hét–kilenc százalékra mértek minket, de meglepetés születhet, még erősebb támogatottságunk is lehet – mondta. A belvárosi, a szekszárdi és a budakeszi egyéni körzetet is nyerésre esélyesnek tartja. Utóbbi kettőben a párt két társelnöke, Szél Bernadett és Hadházy Ákos, előbbiben Csárdi Antal indult.

Az eredményvárót egy budapesti hotelben rendezik, ahová az LMP elnökségi tagjai közül többen is megérkeztek.

A párt korábban is azt hangoztatta, hogy a magas részvétel elhozhatja a kormányváltást, ezt mondta nemrég a Magyar Nemzetnek Szél Bernadett, az LMP miniszterelnök-jelöltje is.

– A hódmezővásárhelyi példa megmutatta, hogy minél többen mennek el szavazni, a Fidesz annál nagyobb eséllyel megverhető. Erre nagyon jó esély van. Budapesten sok helyen már most 70 százalék feletti a részvétel, úgy néz ki, hogy országosan is meghaladja ezt a számot. Az elemzések is azt mutatták, hogy 70 százalék felett jó esély van a kormányváltásra – indokolta az LMP optimizmusát kicsivel hét óra után Kanász-Nagy Máté.

Fél órával urnazárás előtt a választópolgárok 68,13 százaléka szavazott, de még ezrek álltak sorba. – Korábbi kutatások alapján erős tartalékaink vannak a bizonytalan szavazóknál és azoknál, akik az utolsó pillanatban döntenek arról, elmennek-e szavazni. Ezen a választáson akár egymillió olyan ember is voksolhat, aki korábban nem szavazott – fűzte hozzá Kanász-Nagy Máté.