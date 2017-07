Tizenkétmilliót veszített fesztiválján a Momentum

A Nyitás Fesztivál összesen 23 millió forintba került, a bevétel 11 millió forint volt, a Momentum pedig 12 millió forintot költött rá saját forrásból – mondta el Soproni Tamás, a párt alelnöke a 24.hu-nak.

A Momentum szerint jelentősen csökkentette a rendezés költségeit, hogy „több száz momentumos dolgozott önkéntesként a helyszínen és az azt megelőző hónapokban is a fesztivál szervezésén”. Bevételeik jelentős része a több mint ezer eladott jegyből, a szállás-, transzfer-, étel- és italértékesítésből áll össze – fűzték hozzá.

Soproni Tamás közölte, hogy emellett több száz támogatói jegyet vásároltak tagjaik és szimpatizánsaik a fesztiválra, ezeket azoknak az érdeklődőknek ajánlották fel, akik egyébként nem engedhették volna meg maguknak a részvételt.

Tételes elszámolást nem tehetnek közzé a megkötött szerződésekben foglalt titoktartás miatt – válaszukban azt írják: „olyan megállapodások születtek a fellépőkkel, valamint az egyes szolgáltatókkal, amely alapján a felek a szerződéseik tartalmát nem hozhatják nyilvánosságra, ezzel is védve a saját piaci érdekeiket.” A 12 milliós mínuszt a párt saját költségvetéséből pótolja, ezt tagjaik és szimpatizánsaik felajánlásából pótolják – fűzék hozzá.

„Bár nem mindig sikerül minden a terveinknek megfelelően, a Nyitás Fesztiválnál, első rendezvényként számítottunk rá, hogy nem lesz nyereséges. De nem is ez volt a cél, hanem a közösségépítés, a közélet és szórakozás összehozása, szakmai beszélgetések megtartása. Az, hogy ennyi ember összegyűlik, beszélget és vitázik, önmagában érték, amit a Momentum képes és hajlandó is támogatni. Ehhez hasonló egyedülálló lehetőségekre szükség van a jövőben is. Hiszünk abban, hogy oldalak közötti hidat kell képezni, hogy a közélet és a zene megfér egymás mellett, és hogy nem csak öltönyben lehet politizálni, ezért jövőre ismét megszervezzük a Nyitást” – közölték a 24.hu-val.