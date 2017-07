Tizennyolc hét alatt képeznek programozókat

Július elején befejeződött a ReaktorLabs első intenzív szoftverfejlesztői tanfolyama: a 18 hetes kurzust 10 hallgató végezte el, a végzett diákok fele már a tanfolyam végét követő héten elhelyezkedett – írja közleményben a Reaktorlabs, hozzátéve, Magyarországon napjainkban több ágazat is munkaerőhiánnyal küzd, és ez nem kíméli az IT-szektort sem.

Hájer Ádám ügyvezető közölte: a képzésen végzetteknek állásgaranciát adnak, a partnercégeknél helyezkedhetnek el a végzett hallgatók. Kiemelte, hogy sok tehetség van Magyarországon, akinek nincs meg a lehetősége arra, hogy hónapokig finanszírozza a képzést, ezért elindítottak egy programot hátrányos helyzetű fiatalok számára. Az átképzést bármilyen szakmai háttérrel el lehet végezni – jelentette ki.

A következő hasonló képzés 20 fővel szeptember 4-én indul. Sok jelentkező van, így a pozíciók fele már elkelt. „Ez ugyanúgy egy 18 hetes intenzív tanfolyam lesz, hétköznapokon reggel 9-től este 6-ig, mint az előző kurzusunk” – mondja az ügyvezető, hozzátéve, hogy a programozási ismeretek mellett egy pszichológus coachként heti háromszor foglalkozik a hallgatókkal. Ezeken a foglalkozásokon a különböző soft skilleket fejlesztik – úgy mint a prezentációs készségek, kommunikáció, illetve a hatékony csapatmunka –, amelyek segítségével jobban lehet boldogulni a piacon.

Az átképzést bármilyen szakmai háttérrel el lehet végezni, amit Hájer Ádám szerint az előző tanfolyam is bizonyít: „Gyakran mondják nekünk, hogy nem voltak erősek matematikából és nincs semmilyen programozói előéletük. Erre azt szoktuk mondani, hogy inkább a problémamegoldó képességek és a motiváció a fontos. Ha ezek megvannak, akkor szakmai előélettől függetlenül bárki el tudja végezni a képzésünket és el tud helyezkedni. A korábbi tévhitekkel ellentétben ma már nem csak a matekzseni lesz programozó. Kifejezetten jót tesz az IT-nek, ha más gondolkodású emberek lépnek be, mert új megoldásokat hozhatnak. Éppen ezért a cégek is keresik az ilyen átképzett szakembereket.”