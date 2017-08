Tízmilliárdok a budapesti állatkertre

Nettó 32,7 milliárd forintért bővítheti a Fővárosi Állat- és Növénykertet Garancsi István cége, a Market Építő Zrt. Azt, hogy a gigatenderen az Orbán Viktor kormányfővel is közeli kapcsolatot ápoló üzletember vállalkozása – illetve annak egy leányvállalata, a Vilati Szerelő Zrt. – futott be, néhány napja már tudni lehet. Ám az összegről eddig csak annyit árult el a kiíró, hogy a korábbiakhoz képest kétmilliárd forinttal sikerült mérsékelni az ajánlati árat.

Utóbbira szükség is volt, mivel a Pannon Park nevű projektre – amire a kormányzat 25 milliárd forintnyi támogatást különített el – első körben egy 34 és 36 milliárd forintos ajánlat futott be. Ezután döntött úgy a kabinet, hogy némileg növeli a dotáció mértékét, és június végén újabb 18,7 milliárd forintot adtak a beruházás finanszírozására. A közbeszerzési dokumentumok tanúsága szerint azonban a tenderen meghirdetett feladatokra így is „csak” nettó 33,1 (bruttó 42) milliárdos keret állt rendelkezésre, amibe – értelemszerűen – az első ajánlatok nem fértek volna bele.

Szerencsére azonban az állatkertnek sikerült alkudnia, s bár nem Garancsiék engedtek többet az árból, mivel korábban ők adták a kedvezőbb ajánlatot, így is ők maradtak az olcsóbbak. Más kérdés, hogy a második körre a két pályázó társaság döbbenetesen közel került egymáshoz: a Market–Vilati-kettős mindössze 68 millió forinttal kért kevesebbet a versenytárs Strabagnál, ami az ajánlott ár 0,2 százaléka. Ráadásul a Pannon Park kialakításának költségei így is jó 60 százalékkal magasabbak lesznek annál, amivel még 2014-ben számoltak. A jelentős eltérés okait egyébként az állatkertnél is vizsgálták, arra jutottak: a drágulás részben azzal magyarázható, hogy az építőipar megrendeléseinek bővülése miatt nőtt a szektorban a munkaerő-kereslet, és az építőanyagok ára is emelkedett.

Az áfával együtt kicsit több mint 41,5 milliárd forintból a tervek szerint az egykori Vidám Park területén a pannon ősvadon élővilágát elevenítik majd meg. A 2020-ra elkészülő parkról az állatkert saját honlapján azt írja, hogy a létesítmény valójában egy komplex állatkerti bemutató lesz, egyszerre szórakoztató és oktató elemekkel.

Jórészt egzotikus állatokat mutat majd be az öthektáros park, főként olyanokat, amelyek helyhiány miatt már kiszorultak vagy kiszorulnának, esetleg soha nem is lehettek az állatkertben. A park központi eleme egy 17 ezer négyzetméteres csarnok lesz, ahol szubtrópusi klímában élő állatok és növények kapnak majd helyet. Ugyanakkor a Pannon Park projekt keretében nem csak az állatkert látogatótere bővül számottevően, egy parkolót is kap a létesítmény. A büdzsé bővítésével egy időben a kormány arról is döntött, hogy a beruházáshoz kapcsolódóan 2,2 milliárd forintból Hermina Garázs néven az állatkertet, valamint a Városligetet kiszolgáló, közforgalmú garázs is épül. Ez utóbbi némileg a park előtt, már 2019 végére elkészülhet, ha sikerül betartani az ütemtervet.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.08.12.