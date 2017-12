Több a fizetés, mégis munkaerőhiány van az állami cégeknél

A lap emlékeztet, tavaly az állami közszolgáltató cégeknél – a postánál, a Volán-társaságoknál, a MÁV-nál, valamint a vízügyi ágazatokban – kötöttek hároméves, összesen átlagosan 30 százalékos bérmegállapodást. Az idén ennek köszönhetően 13-15 százalékkal nőttek a fizetések, amelyből minden dolgozó részesült, ám a munkaerőhiány továbbra is fennáll.

Palkovics Imre, a Munkástanácsok elnöke a Magyar Idők kérdésére elmondta, már korábban kezdeményezték egy új fórum létrehozását a versenyszféra és a kormány állandó konzultációs fórumának mintájára, amely reményeik szerint már januárban összeülhet. A várhatóan hamarosan megalakuló fórumon képviseltetnék magukat az állami vállalatok vezetői, a kormány – mint fenntartó – részéről a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium államtitkára, valamint a szakszervezetek. Tavaly a felek már tárgyalóasztalhoz ültek a hároméves bérmegállapodás megkötésekor.

Palkovics rámutatott, át kell tekinteniük az állami fenntartású cégek helyzetét, és közösen kell megoldást találni a munkaerőhiány enyhítésére, mivel a problémát csak nemzetgazdasági szinten lehet kezelni, vállalati szinten már nem orvosolható a jelenség. Példaként említette a Volán-társaságokat, ahol a buszsofőrök iránti nemzetközi kereslet is hatalmas, ráadásul a magánszféra is konkurenciát jelent, habár jövőre az ágazatban további 10-12 százalékkal nőnek a fizetések. A szakszervezeti vezető szerint a béremelés mellett a cafeteria-keret bővítése, a biztosítások, egészségügyi járandóságok szélesítése, valamint egyéb szociális intézkedések bevezetése is segíthet.