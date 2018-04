Több csalásgyanús esetet is jelentettek a TASZ-nál

Működik a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) irodájában egy forródrót, ahol a választási csalás gyanús eseteket be lehet jelenteni és jogászok segítenek a hozzájuk fordulóknak. Már délelőtt is több bejelentés érkezett a TASZ-hoz olyan esetekről, ami a választók szerint felvetheti a csalás gyanúját – írja az Index.

Mráz Attila, a TASZ munkatársa elmondta, viszonylag nagy számban fordultak hozzájuk olyan választópolgárok, akik a szavazóhelyiségben értesültek arról, hogy valaki felvette őket a nemzetiségi névjegyzékbe, így nem tudnak pártlistára szavazni. Hozzátette: ők már négy éve is kifogásolták azt a kérelmezési rendszert, amely lehetővé teszi, hogy néhány személyes adat megadásával, online felületen bárkit tudta és beleegyezése nélkül lehet regisztrálni a nemzetiségi névjegyzékbe, amelyen helyben már nem lehet módosítani.

A TASZ sok visszajelzést kap arról is, hogy a szavazólapokat nem pecsételik le. A társaság munkatársa kiemelte, hogy ez egyelőre elszigetelt jelenség, de kaptak bejelentést olyan kistelepülésről, ahol az asztalnál a szavazóbizottság előtt kellett szavazni.

Szintén visszatérő probléma a szavazófülkék minősége: sok bejelentést kaptak arról, hogy a fülkén nincs függöny, vagy rögtönzött kartonparavánok között lehet csak szavazni. A TASZ minden ilyen esetben azt javasolja a választóknak, hogy emeljenek kifogást. A függöny ugyan nem kötelező eleme a fülkének, de a szavazóhelyiségeket úgy kell kialakítani, hogy be lehessen lépni, és alkalmasak legyenek a titkos szavazásra. Az eddigi bírósági határozatok szerint azok a felállított paravánok, amelyekbe nem lehet belépni, nem felelnek meg a titkos szavazás feltételeinek.

Rengetegen jelezték továbbá a TASZ-nak, hogy telefonos kampánymegkereséseket kaptak, noha korábban senkinek nem adták meg a telefonszámukat ebből a célból. Mráz kiemelte, hogy érdemes ilyenkor a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulni.

Mráz Attila kitért arra is: az is jogellenes, ami az Index újságírójával történt, vagyis hogy nem engedték be szavazóhelyiségbe Beregsurányban. Aki ugyanis tudja bizonyítani, hogy sajtó képviselőjeként jelent meg a szavazóhelyiségben, annak biztosítani kell a bejutást.

A választással kapcsolatos híreket folyamatosan követjük, frissülő tudósításunkat itt találja.

A TASZ választási forródrótja a 06-30/722-33-56-os telefonszámon érhető el.