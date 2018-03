Több ezer ember élhet még nagyobb zajban hamarosan Budapesten

Komoly életminőség-romlást okozhat több ezer újbudai lakó számára a MÁV legújabb fejlesztési terve: a jelenlegi kettőről háromvágányosra bővítenék a Ferencváros–Budapest-Kelenföld-vasútvonalat. Ez már jelenleg is az ország egyik legtumultuózusabb vasútvonala, nagyon jelentős teherforgalommal, ugyanakkor több sűrűn lakott szakaszán (például a Sárbogárdi, a Dombóvári vagy a Hamzsabégi út mentén) máig nem épült zajvédő fal. A vonalon egész éjszaka zakatolnak a tehervonatok, emiatt jó időben már most sem nagyon lehet kinyitni az ablakokat a jelentős zajterhelés miatt. A helyzet egy további pálya létrehozásával nyilván csak romlana.

Az újbudai önkormányzat állampolgári megkeresésre a MÁV-hoz fordult, onnan azt a tájékoztatást kapták, hogy a Közlekedéstudományi Intézet tervei alapján készítik elő a beruházást. A társaság válaszában viszont csak az érintett szakaszok vasúti hídjaival kapcsolatban írtak zajvédő fejlesztésekről. Ez már csak azért is visszás, mert a Rákóczi híd mentén úgy folyik a miniszterelnök barátja, Garancsi István tulajdonába tartozó Market Zrt. lakó-, és irodapark-projektje, hogy a hirdetésekben az szerepel: mire átadják a komplexumot, az érintett vasúti viszonylaton a zajvédő falakat is megépítik. Az újbudai helyhatóság szerint nekik sem pénzük, sem hatáskörük nincs efféle invesztícióra. Simicskó Istvánt, a kerület fideszes országgyűlési képviselőjét a kerületi Fidesz-szervezeten keresztül kerestük, de nem érkezett válasz a feltett kérdéseinkre.

– Egyre-másra derülnek ki súlyos, a XI. kerület lakóinak életét alapvetően befolyásoló ügyek, amelyekről az önkormányzat nem ad előzetes tájékoztatást a helyben élőknek, nem konzultál az emberekkel – ezt viszont már Gy. Németh Erzsébet, a DK–MSZP–Párbeszéd képviselőjelöltje mondta a Magyar Nemzetnek. Szerinte ez történt a Buda Gardens Lakópark esetében (a Feneketlen-tó környékére tervezett nagyszabású építkezés terveiről először a Heti Válasz adott hírt, a lap azt is kiderítette, hogy az állam kezében lévő telek, ahová a beruházást tervezték, minden bizonnyal áron alul, törvénysértő módon került a tulajdonosokhoz), és ez történik a nagyszabású vasúti pályabővítés ügyében is. – Bár a tervezett beruházás felelőse a MÁV, ez tipikusan egy helyi, kerületi ügy az itt lakók érintettsége miatt, így elvárható lenne, hogy Simicskó István képviselőként mindent megtegyen a lakosság tájékoztatásáért, és eljárjon az érdekükben. Már csak azért is, mert a kormánypárt képviselőjeként egy szintén kormánypárti vezetésű kerülettel nyilván sokkal egyszerűbb dolga lenne – mondta Gy. Németh Erzsébet.

A képviselőjelölt szerint egyébként nem igaz, hogy az önkormányzat ne tehetne semmit a zajterhelés csökkentése érdekében, mondván, sem forrása, sem hatásköre nincs hozzá. – Az elmúlt években Budapest több pontján is történtek mintaszerű fejlesztések ezen a téren, megépültek a szükséges zajvédő falak. Elég csak az M3-as bevezető szakaszára gondolni a XV. kerületben. Egy ilyen időszakban, amikor ennyi uniós pénz állna rendelkezésre akár ilyen célokra is, ez elsősorban szándék kérdése lenne az illetékesek részéről – fogalmazott.