Több közbeszerzésnél is szaktanácsadó Habony Árpád ügyvédje

A kormányfő nem hivatalos tanácsadóját is képviselte az az ügyvéd, akinek neve egyre többször bukkan fel fővárosi közbeszerzések környékén – tudta meg a Népszava.

A Közbeszerzési Értesítő szerint az elmúlt szűk hat évben Kovács Loránd húsznál is több, zömében a fővároshoz kötődő közbeszerzésnél volt a kiíró kapcsolattartási pontja a pályázók felé. Az ügyvéd neve a fővárosi idősotthon, a Szent János kórház és a BKV járműjavító cége kiírásai mellett is feltűnik. A Kovács Loránd ügyvédi iroda csak a január 3-i Közbeszerzési Értesítőben ötször szerepel, például a BKV Vasúti Járműjavító Kft. (VJSZ) 60 milliós jármű-diagnosztikai és a János-kórház cseppfolyósoxigén-tenderénél. A Népszava által megkeresett intézmények közül a VJSZ és a kórház is azt válaszolta, hogy Kovács közbeszerzési szaktanácsadóként, szerződés alapján került az eljárások közelébe.

A lap azt írja, sajtóhírek utalnak arra, hogy az elsősorban közbeszerzési szaktanácsadóként dolgozó jogász nem egyszeri kitérőként foglalkozott Habony ügyeivel. Egyébként amikor utóbbi 2015-ben beperelte az Indexet, mert a hozzájárulása nélkül jelent meg róla egy videó, amin sétál, a végül elvesztett ügyben Kovács képviselte.

A szakjogász egykori mentora, Szentmiklósi Péter a Népszavának azt mondta, nem véletlen, hogy Budapesten kapkodnak Kovács után: „ragyogó közbeszerzési szakembernek” tartja az ügyvédet, akinek a híre „szájról szájra terjed”.