Többmilliárdos hiánya van Pécsnek, a MÁK segítségét kérte a polgármester

Ötmilliárd forint a pécsi önkormányzat hiánya, a városi cégekét számítva pedig még a 9 milliárdot is meghaladja – mondta Páva Zsolt polgármester a Szabadpécs.hu-nak. Véleménye szerint az év végére rendeződhet a helyzet, annak is köszönhetően, amilyen döntéseket már meghozott a testület (például a repteret is felvették az értékesíteni kívánt ingatlanok listájára).

Hozzátette: a Magyar Államkincstár (MÁK) segítségét kérte annak érdekében, hogy ez a „pécsi helyzet” megoldódjék, és egy objektív, tőlük független szakvélemény szülessen. Páva Zsolt szerint nem zárható ki, hogy ha olyan rendszerhibákra bukkannak, ami általános, így a pécsi helyzettől független, akkor akár a szabályozási oldalnak is tesznek majd javaslatokat. Egyben cáfolta azokat a híreket, melyek szerint revizorok munkálkodnának a városházán.

A polgármester közölte: Péccsel kapcsolatban többen csődöt vizionálnak, de ez fogalmilag képtelenség, mert a stabilitási törvény az önkormányzatok esetében kizárja az éven túlnyúló ügyeket, csőd ilyen szempontból nem is lehet.