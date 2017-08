Több mint 400 kölcsönt adott dolgozóinak a jegybank

Összesen 402 darab élő kedvezményes kölcsönszerződést tart nyilván a Magyar Nemzeti Bank (MNB) – derült ki Matolcsy György válaszából, amit Szabó Szabolcs, az Együtt politikusának kérdésére adott a jegybankelnök.

Az MNB szerint valamennyi hitel visszafizetése a szerződések szerint történik, Matolcsy azt is hozzátette, hogy ő nem rendelkezik a jegybank által biztosított kedvezményes kölcsönnel.

Korábban mi is beszámoltunk arról, hogy feltűnően alacsony, mindössze 0,9 százalékos kamatot fizet a 32,2 millió forintos munkáltatói kölcsön után Vajda Zita, Matolcsy György jegybankelnök felesége.

A jegybank alkalmazottai lakáscélú hitel mellett személyi kölcsönt is igényelhetnek. Mégpedig nagyon olcsót: kamata a jegybanki alapkamat plusz 1 százalék, vagyis most 1,9 százalék. A kereskedelmi bankok ajánlatai közt jelenleg nem nagyon van 7 százalékos thm alatti, jellemzően 8-9 százalékos thm mellett lehet személyi kölcsönt felvenni.

Ez a brutális különbség a törlesztőrészletekben is megmutatkozik: az átlagemberhez képest havonta durván 13-14 ezer forinttal kevesebbet kell visszafizetnie annak a jegybanki dolgozónak, aki felvette a hatályos szabályzat szerinti maximumot, azaz 5 millió forintot ötéves futamidőre a munkahelyétől. 2015 augusztusától viszont akár 10 millió forintnyi személyi kölcsönt is adott ilyen méltányos feltételek mellett a Matolcsy-féle intézmény az alkalmazottainak.

Nem csak Vajda Zitával – most már Matolcsy Zita – volt nagylelkű a jegybank, amikor kedvezményes lakáscélú hitelhez juttatta: van két alelnök is, aki ugyancsak igényelt és kapott is a méltányos munkáltatói kölcsönből, majd ennek a segítségével lakást vásárolt. A jegybank arra nem tért ki, hogy kik ők, de a portál szerint jelen időben írnak az alelnökökről, azaz nem volt alelnököket említenek. Jelenleg pedig három MNB-alelnök van: Gerhardt Ferenc, Nagy Márton és Windisch László. A 24.hu szerint az a két vezető, aki közülük részesült a rendkívül alacsony kamatozású munkáltatói kölcsönből, együtt összesen 48 millió forintot kapott, az alelnökök bére fejenként havi bruttó 4,5 millió forint. Ehhez a fizetéshez járul tehát a kedvezményes kölcsön.