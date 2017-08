Több mint egymilliárdért tervezik a Iparművészeti Múzeum felújítását

Közbeszerzési felhívás közzététele nélkül kötött szerződés a budapesti Iparművészeti Múzeum az Üllői úti műemlék épület felújításának kiviteli terveinek elkészítésére a Vikár és Lukács Építész Stúdió Kft-vel, amely nettó 1,37 milliárd forintért végezheti el a munkát – derül ki az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett tájékoztatóból.

Az indoklás szerint azért mellőzték a versenyt, mert a feladatot „kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni”. A Vikár és Lukács nyerte ugyanis a rekonstrukcióra 2012-ben kiírt tervpályázatot, és ezzel jogerős építési engedélyt is kapott, az akkor készült tervek és dokumentációk pedig szerzői jogi védelem alatt állnak, így más nem is végezheti a munkát.

Az Iparművészeti Múzeum felújítása azért is különleges, mert az épület tetejét és belső tereit is mázas Zsolnay kerámia borítja, aminek pótlása különleges tudást igényel. Valószínűleg ennek a nagy összegű megrendelésnek a reménye állt a hátterében a Zsolnay Porcelánmanufaktúra Zrt. tulajdonosa és a pécsi önkormányzat közt tavaly kirobban háborúnak is, amelyben a város megpróbálta kiszorítani a svájci-libanoni üzletembert, de nem járt sikerrel.