Több mint kétszáz törvényjavaslatot fogadott el a parlament az idén

Az Országgyűlés összesen 208 törvényjavaslatot fogadott el az idén, 18 százalékkal kevesebbet, mint négy évvel korábban, ugyanakkor ötödével többet, mint 2009-ben. A parlament honlapján elérhető információk alapján 2017-ben 68 ülésnapot tartottak a képviselők, eggyel többet, mint nyolc éve, de hússzal kevesebbet, mint 2013-ban. Az idén elfogadott indítványok közül 56 hozott létre új törvényt, míg 152 alkalommal változtattak már meglévő jogszabályokon. A köztársasági elnök két elfogadott előterjesztést küldött vissza megfontolásra, négy éve a szám kilenc, 2009-ben pedig tizenkettő volt.

Nagy visszaesés tapasztalható az országgyűlési határozatokban is, a nyolc évvel ezelőtti 106, valamint a 2013-as 105 után mindössze 24 ilyen jogszabályt fogadtak el a képviselők. A most született törvényjavaslatok döntő többségét, 167-et a kormány nyújtotta be, további 36-ot jegyeznek kormánypárti képviselők, hármat pedig bizottságok. Az ellenzék parlament elé vitt 132 javaslatából egy, a Jobbik korrupciós bűncselekmények elévülési idejét növelő indítványa kapott többséget.

Az összesen 86 ellenzéki határozati javaslatból egyet sem fogadott el a Ház. Volt azonban három olyan megszavazott indítvány, amelyet kormánypárti és ellenzéki képviselők közösen jegyeztek: az ukrán oktatási törvényt elítélő, a Szent László-emlékévet létrehozó, valamint a magyar sport, parasport és diáksport napjait kijelölő határozati előterjesztéseket. A kormánypárti padsorokból 2017-ben 56 alkalommal, ellenzéki oldalról 163 esetben interpellálták a kabinetet, ami időarányosan nem jelent változást a korábbiakhoz képest.

Az idén az azonnali kérdések is a korábbiakhoz hasonló számban hangzottak el, azonban szóbeli kérdésből jelentősen többre került sor köszönhetően az ellenzéki képviselőknek, akik a nyolc évvel korábbi adatokat 65 százalékkal, a négy évvel ezelőttieket pedig 40 százalékkal növelték. Nagyban változott az írásbeli kérdések aránya is a vizsgált időszakban. Míg a kormánypárti képviselők a 2009-es 138 és a 2013-as 40 után ezúttal csak 10 írásbeli kérdést tettek fel, addig az ellenzék 3744 esetben kapott ilyen módon választ a kormánytól, vagyis 58 százalékkal több esetben, mint nyolc éve és 80 százalékkal nagyobb számban, mint négy évvel ezelőtt.

Mentelmi jogról szóló szavazásra ezúttal szinte alig került sor, a Ház öt esetben döntött annak fenntartásáról, ami alig több mint a tíz százaléka a négy évvel korábbinak. A Ház ebben az évben 19 alkalommal csökkentette ellenzéki képviselők tiszteletdíját, amire a korábbi ciklusokban nem volt lehetőség.