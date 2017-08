Több száz millió forintnyi közpénzből készül film a vizes vb-ről

Filmet gyártanak a július utolsó napján zárult vizes világbajnokság utókommunikációja érdekében. A munkára négy nappal az esemény vége előtt írtak ki közbeszerzést, amit – a Nemzeti Kommunikációs Hivatalon keresztül – azóta gyorsan le is zavartak. A befutó nem meglepő módon a Kuna Tibor (képünkön) cégeit (a Trinity International Communications Kft.-t és a Young and Partners Kft.-t) is magába foglaló konzorcium lett. A film elkészítésére összesen 230 millió forintos keret áll rendelkezésre, de komoly esély van rá, hogy magát a forgatást nem a nyertes vállalatok végzik majd, azok ugyanis jelezték: alvállalkozót is igénybe vesznek.

A hazai sajtóban leggyakrabban a „Szijjártó Péter barátja” eposzi jelzővel futó, de a vizes vb szervezéséért felelős Seszták Miklós fejlesztési miniszterrel is jó kapcsolatot ápoló Kuna egyértelműen a sportesemény egyik legnagyobb nyertese. Az üzletembernek mind a két ügynöksége kapott már jelentősebb megbízásokat a világbajnokságot szervező Bp2017 Kft.-től. A Young and Partners a kéthetes sportesemény kommunikációjához kapcsolódó rendezvényszervezési feladatokat látta el nettó kétmilliárdért, míg a Trinity minden egyéb kommunikációs feladatot. Ez utóbbira hárommilliárd forintos keretet különítettek el úgy, hogy a kampány itthon is csak április végén indult be, külföldön pedig igencsak visszafogottnak tűnt.

A nemzetközi hirdetésekkel kapcsolatban többször kerestük a szervezőcéget, illetve rajtuk keresztül a Trinityt, de konkrét válaszokat a határokon túli kampány részleteiről lényegében soha nem kaptunk. Mindenesetre a három, összesen bő 5,2 milliárdos megbízással Kuna biztosan az első ötben van a „vb-n legtöbbet kaszáló vállalkozók” listáján, ahol szinte csak Fidesz-közeli üzletemberek tűnnek fel. Korábbi összesítésünk szerint az eredményesen zárt, a vb-hez kapcsolódó, nagyjából 106 milliárdnyi közbeszerzés durván 70 százaléka vándorolt egy olyan elég jól körülhatárolható üzleti körhöz, amelynek tagjai kifejezetten jó kapcsolatot ápolnak miniszterekkel vagy akár a kormányfővel.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.08.09.