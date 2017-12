Több száz milliós tiltott támogatás elfogadásával vádolja az ÁSZ a Jobbikot

Tiltott támogatást kapott a Jobbik – állítja az Állami Számvevőszék (ÁSZ). Az ÁSZ közleményében emlékeztetett arra, hogy már október 3-án jelezték, a párt akadályozta a számvevőszéki ellenőrzés lefolytatását, ezért az ügyészséghez fordult, amely elrendelte a nyomozást az ügyben.

Azóta értékelték a Jobbik gazdálkodására vonatkozó, hatósági kockázatjelzés alapján birtokukba jutott dokumentumokat, és tájékoztatták a pártot, hogy a Jobbik 2017 első félévében 331 millió 660 ezer forint összegben tiltott támogatást fogadott el. A fideszes parlamenti többség által elfogadott törvény szerint tiltott, nem pénzbeli hozzájárulásnak minősül, ha egy párt a mindenki számára elérhető piaci árnál lényegesen olcsóbban vesz igénybe, vagy rendel meg szolgáltatásokat. A törvény arról is rendelkezik, hogy a tiltott támogatás mértékét az ÁSZ állapítja meg, amelyet a párt 15 napon belül köteles befizetni a központi költségvetésnek. Emellett a párt központi költségvetésből juttatott támogatását a Magyar Államkincstár a megállapított összeggel csökkenti.

Az ÁSZ összeállította a Jobbik – 2015–2016. évekre, illetve az ellenőrzés megkezdéséig tartó időszakra vonatkozó – ellenőrzéséről szóló jelentéstervezet, és szerdán megküldte azt a pártnak, amely a törvényi előírás szerint 15 napon belül írásban észrevételt tehet.

A tájékoztatás szerint a megküldött jelentéstervezetben az ÁSZ rögzíti, hogy

az ellenőrzés akadályozása miatt a Jobbik Magyarországért Mozgalom nem igazolta a közpénzekkel való átlátható és ellenőrizhető gazdálkodás alapjainak megteremtését, a közpénzek szabályos, átlátható módon történő felhasználását, valamint a céljaira rendelt vagyon jogszerű használatát, megőrzését.

továbbá a Jobbik a 2015–2016. évekre vonatkozóan nem igazolta, hogy a működéséhez szabályszerűen igénybe vehető forrásokat használt fel.

tájékoztatta a pártot, hogy a hatósági kockázatjelzésben rögzített politikai hirdetések kihelyezésére kötött szerződések alapján, a Jobbik összesen 331 millió 660 ezer forint nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást fogadott el jogi személyektől, amely a párttörvény 2014. január 1-től hatályos rendelkezései szerint tiltott, nem pénzbeli hozzájárulásnak minősül.

A Jobbik korábban határozottan cáfolta az együttműködés hiányáról szóló bejelentést: közölte, hogy „jelenleg is együttműködne az Állami Számvevőszékkel, ha azt politikai megrendelésre nem akadályoznák”. Volner János azt mondta: csak „büdös”, harmadik világbeli diktatúrákban kényszerítenek arra közintézményeket, hogy megpróbáljanak leszámolni az ellenzék vezető erejével.

A frakcióvezető szerint pártja minden alkalommal eleget tett beszámolási kötelezettségének, és törekedett arra, hogy mindenben együttműködő legyen az ÁSZ ellenőreivel. Az azonban nem normális – tette hozzá –, hogy a hatóság akkor akar ellenőrizni, amikor a gazdasági igazgató szabadságon van, miközben a törvény ötnapos határidőt biztosít a kért iratok rendelkezésre bocsátására. Volner János és Schön Péter, a Jobbik gazdasági igazgatója megpróbálta átadni a kért dokumentációt az ÁSZ székházában, de Volner János közlése szerint a számvevőszék megtagadta az iratok átvételét, arra hivatkozva, hogy az törvényellenes lenne.

A Jobbik egyébként kezdeményezte, hogy vizsgálóbizottság tárja fel a Fidesz korábbi választásokat megelőző kampányköltéseit, de a teljes ellenzék által támogatott javaslatot a kormánypárti többség lesöpörte az asztalról. Volner János akkor sajthírekre hivatkozva felidézete: a 2010-es kampányban a Fidesz a számlák szerint 98 millió forintot költött, ám az Állami Számvevőszéknek csak 36 milliós kiadást vallott be. Majd szóvá tette azt is – ami szintén a sajtóban jelent meg –, miszerint a Hír TV, amely az akkori Fidesz-kampány hirdetéseit is intézte, nem találja a Fidesz számára kibocsátott számlákat, vagyis úgy tűnik, hogy a kormánypárt ingyen kapott például óriásplakátokat.

Domokos László, az Állami Számvevőszék elnöke egyébként 1991 és 2010 között a Fidesz-tagja, 1998–2010 között három cikluson át a Fidesz országgyűlési képviselője volt.