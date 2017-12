Többfunkciós kormánygépeket vesz az Orbán-kormány

Rövidesen hivatalosan is bejelentik, hogy többfunkciós kormánygépeket szerez be a honvédség számára az Orbán-kabinet – értesült lapunk. Úgy tudjuk, olyan használt, átalakított Airbus A319-es utasszállító repülőgépekről van szó, amelyeket azért tudnak megszerezni, mert a közelmúltban több fapados légitársaság is csődbe ment.

Mivel az ügyben példátlan információbiztonsági rendszabályokat vezettek be, s a parlament szakbizottsága közbeszerzés alóli mentességet adott az ügylet nyélbe ütésére a kormánynak, értesüléseink hivatalos megerősítésére nem volt lehetőségünk. Mindazonáltal kormányzati tisztségviselők és honvédségi vezetők az elmúlt egy évben rendszeresen nyilatkoztak arról, hogy a Zrínyi 2026 honvédelmi és haderőfejlesztési programban prioritást élvez a – 2010 után veszni hagyott – nemzeti légi szállítói képesség helyreállítása, s az első lépéseket még az idén meg fogják tenni.

Emlékezetes: ma már csak egyetlen használható, de elavult An–26-osa van a magyar államnak.

Az amatőr repülőfigyelői (szpotter-) közösség tagjaitól, az interneten fellelhető adatbázisokból, illetve honvédségi és iparági forrásokból szerzett részinformációink alapján állt össze a kép.

Eszerint a kormány privát üzleti partnerség (PPP) konstrukció keretében tervezi a beszerzést és a gépek karbantartását-üzemeltetését, mert arra a honvédség önmagában nem alkalmas. Ebben informátoraink olyan cégek közreműködését tartották elképzelhetőnek, mint a kormányzattal több járatnyitás kapcsán is együttműködő Wizzair, a Budapesten is bázissal rendelkező Lufthansa Technik karbantartócég, illetve a Malév máig talpon maradt öröksége, a magyar állam tulajdonában lévő Aeroplex. Ez utóbbinak különösen jókor jöhet az új feladat, mert a fapadosok piacán bekövetkezett változások igencsak megviselték.

Európai reptéren festik majd fel a magyar állami légi járművek felségjelzését Fotó: Zord Gábor / Magyar Nemzet

Mi több, közvetlen az érintettség: úgy tudjuk, a szóban forgó, legalább két darab Airbus a nemrég csődbe ment Air Berlin tulajdonát képezte, ennek kiesése nagy érvágást jelentett a magyar cégnek, amely a légitársaság gépeinek karbantartását is ellátta. Ezeket a mintegy 10 éves gépeket az Air Berlin a Eurowings légitársaságnak lízingelte, ilyen színekben repültek október 27-ig, amikor is tárolásra Ferihegyre kerültek. Ott voltak huzamosabb ideig az említett cégek hangárjainak előterén, bár egyikük jelenleg egy másik európai repülőtéren tartózkodik, ahol a „magyar állami légi járműhöz” tervezett új festését megkapja.

Már a honvédségi An–26-osokat üzemeltető kecskeméti Teve század kijelölt tagjai is átképzésen vannak – erről meg is jelent a Honvédelmi Közlönyben Benkő Tibor vezérezredes, vezérkari főnök utasítása. Az „új” gépek a honvédségi expedíciós missziók váltására, külföldön bajba jutott magyar állampolgárok kimenekítésére is alkalmasak lesznek az ország vezetőinek szállítása mellett. Az ügylet értékéről nem sikerült információt szereznünk, iparági források szerint tízmilliárd forintos nagyságrendű tranzakcióról van szó.

