Többszörösen elítélt a svéd–magyar nő, aki a migránsok miatt tért haza

Hétrendbeli rágalmazásért, közbizalom elleni bűncselekményért és zaklatásért ítélték el Svédországban azt a nőt, aki a magyar közmédiában azt állította: azért jött haza Svédországból, mert ott nagyon rossz a közbiztonság. Natalie C.-t múlt pénteken mutatta be az M1, mint aki Stockholmban dolgozott. Az interjúban arra panaszkodott, hogy sokat romlott a közbiztonság a bevándorlók beengedése miatt.

A Svédországban nyilvános nyilvántartási adatokból viszont kiderült, hogy nem a svéd fővárosban élt, hanem az onnan mintegy 500 kilométerre délnyugatra található Bastadban. Az Index által megszerzett rendőrségi iratok szerint orvostanhallgató volt Budapesten, édesanyja pedig 2014 december 30-án költözött Bastadba, a fent említett bűncselekmények elkövetése idején N. vele élt (ehhez képest a tévés interjúban akcentussal beszélt magyarul).

Natalie C. 2015-től több bűncselekményt követett el svéd állampolgárok rovására. Például összeveszett egy szomszédnőjével, aztán elkezdett sms-eket írogatni másoknak, amelyben kurvának és pszichopatának állította be a szomszédját. Veszekedés közben egyszer kávét öntött a rá, a sértett ezt levideózta, és szemtanúk is vallottak az ügyben. Egyszer pszichológusnak, máskor pedig állatvédőnek adta ki magát, egyszer pedig azt hazudta, hogy hivatalos személy. Ezért több mint hétszázezer forintnyi koronát kellett fizetnie a sértetteknek.

Bastad néhány ezer fős település, ahol metró és villamos sincsen. Gazdag svéd polgárok kedvelt települése, a tehetősek itt vásárolnak nyaralókat. Ez alapján Natalie C. azon állítása is erősen kétségbevonható, hogy egyszer metróval ment a munkahelyére, és egy bevándorló férfi megtámadta. A köztévé ennek ellenére folytatja a sorozatot, hétfőn egy Németországból, szintén a romló közbiztonságra hivatkozva hazatelepült nőt mutattak be.