Többszörösen újramelegített beszédet mondott Orbán Viktor október 23-án

Nem sokat vesződhetett az október 23.-i beszéde megírásával a miniszterelnök – mint egy korábbi cikkünkben megírtuk, Orbán Viktor alapvetően maga írja a beszédeit (bár ezekhez kap felkészítő anyagokat a Miniszterelnökségről és a Rogán Antal vezette propaganda minisztériumból is), mégpedig általában az elmondásuk előtti este önti őket végleges formába, és még a legközvetlenebb bizalmasainak sem mindig mutatja meg a végső változatot, így gyakran magukat a Fidesz-vezetőket is ott helyben érheti meglepetés egy-egy nagyobb vihart kavaró mondat hallatán.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Az október 23-i miniszterelnöki beszéden nyugodtan elbóbiskolhattak volna az esetleges aggodalmaskodók, gyakorlatilag semmi olyat nem hallottak a „Homo Brüsszelikuszon” kívül, amit ne hallhattak volna már akár évtizedek óta lassan.

Vezércikk Gazda Albert Homo orbánikusz Miről is ismerszik fel ő? Arról, hogy mindent elhisz, amit idoljától hall, és hisz is benne.

A „sötét oldal”, mint az ellenfél ellenséggé transzferálása például már olyannyira régóta jellemző a Fideszre, hogy egy már régen visszavonult egykori szocialista vezető politikus mesélte munkatársunknak, hogy Kövér Lászlónak már az 1990-es választások idején kedvenc szavajárása volt, hogy „a világ olyan, mint a Star Wars: vannak a jók, és van a sötét oldal”. Ezt a gondolatot Orbán Viktor is kedvelte. (A beszéd Star Wars-os vonatkozásaival mi is foglalkoztunk.) Nagy nyilvánosság előtt a motívum egy 2002. januári kampánygyűlésen jelent meg, amikor a miniszterelnök arról beszélt, „nem szabad hagyni, hogy a múlt sötét erői még egyszer előjöjjenek, végképp rájuk kell csapni az ajtót”. (Négy hónappal később elveszítette a választást.) Most még a „feszegetik az egyszer már bezárt ajtót” párhuzam is előjött, csak most nem a „kommunistákra”, hanem a „globalizmus erőire” vonatkoztatva.

Magyar Nemzet hírlevél Legizgalmasabb cikkeink naponta egyszer az ön e-mail-fiókjában! Ez az emailcím nem érvényes

Nincs semmi újdonság abban a felhívásban sem, hogy nem dőlhetünk hátra, hiába állunk jobban, mint az ellenfél/ellenség. Olyannyira, hogy ezt nagyjából minden fontosabb frakcióülésen hosszasan sulykolja a hallgatóságába a miniszterelnök, legutóbb Velencén beszélt erről, de különösen az egyéni képviselőknek sokszor az „agyukba vésik” ezt a Fideszben. Orbán Viktor Fidesz-elnökségi üléseken is rendszeresen mondja forrásaink szerint, hogy nyert helyzetből is nagyon könnyen el lehet veszíteni egy választást, mindig az utolsó pillanatig kell teljes erőből küzdeni. A választási kampány közeledtével várhatóan a hasonló panelek minél gyakoribb előfordulására számíthatunk majd.