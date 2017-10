Tökéletes metrópótlás márpedig nincs

Elkezdődött a metrófelújítás miatt szükséges forgalomelterelések kiépítése, a főváros készül a 3-as metró lezárására. Merthogy Budapest rozsda-kék, turistamegmosolyogtató látványosságának metamorfózisa során kapott „pandák” (ahogy a régi-új szerelvényeket becézik) mellett a negyed évszázada szükséges másik projekt: a megállók és az alagút felújítása is elkezdődik november elejétől.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Az erre vonatkozó szerződést szeptember 4-én írták alá a BKV, a Strabag Építőipari Zrt. és a Swietlesky Vasúttechnika Kft. képviseletében. Ugyanezen a napon tette közzé a BKK azt a társadalmi egyeztetést, melyen Újpest-Központ–Lehel tér közötti szakasz lezárásának idejére tervezett forgalmi rendről lehetett tájékozódni, illetve észrevételeket, javaslatokat tenni. A véleményezés szeptember 17-én ért véget, ennek eredménye itt tekinthető meg.

Ezzel kapcsolatban a Közlekedő Tömeg Egyesület (KTE) közleményében arról írt, hogy javaslatukat szinte egyáltalán nem vette figyelembe a BKK, annak ellenére, hogy mint az egyesület lapunknak elmondta, a beérkező 1750 lakossági észrevételből, mintegy 400 a KTE valamely javaslatát tartalmazta. A KTE által megkeresett, érintett önkormányzatok továbbították a számukra átnyújtott javaslatokat a BKK-nak. Természetesen nem csak közvetett megkeresésről volt szó. A KTE többször, többféleképpen is megkereste a BKK-t, ám érdemi, szakmai választ nem kaptak. Nehezményezik továbbá, hogy a társadalmi egyeztetést későn tette közzé a BKK, mondván, jelentősebb változtatásokra már kevés idő maradt a kivitelezés megkezdéséig.

Dugó, dugó, dugó

A KTE három fő problémát említ. Először is nincs elég sofőr. A BKV három hete a Közgyűlésnek azt mondta a KTE szerint, hogy az előzetesen háromszáz hiányzó járművezető problémája annyiban még mindig fennáll, hogy ez év második felére csupán ötven buszvezetőt képeztek ki. Ehhez képest a BKK nem számít járatkimaradásra. A másik az autósok felmerülő problémái, melyeket a KTE közel sem lát megoldottnak a BKK elképzelései között, pedig a több helyet foglaló buszok szükségképpen leszűkítik majd az autók számára szükséges területet, így elkerülhetetlennek tűnik a dugók kialakulása. A XIII. kerületi önkormányzat is ezt emeli ki: „BKK terve nem foglalkozik a vélhetően jelentősen megnövekvő közúti forgalom kezelésével”. A harmadik, hogy sem a pótlóbuszt sem a 14-es villamos vonalát ideiglenes pályán sem hosszabbítják meg a Nyugati térig. Megkerestük a BKK-t is, nekünk gyors emailes választ adtak, melyben a változtatások lényegi elemeit emelték ki, a KTE és a BKK kommunikációjának hiányára nem tértek ki, ám levelük kezdete sokat ígér: „A BKK a főváros közlekedésszervezője, így felelős Budapest közlekedésének megszervezéséért.”

Magyar Nemzet hírlevél Legizgalmasabb cikkeink naponta egyszer az ön e-mail-fiókjában! Ez az emailcím nem érvényes

Mint írják: „A metró pótlására kialakított mobilitási terv a metrópótló buszok közlekedésére, valamint az érintett térségeket feltáró villamos- és autóbusz-gerincjáratokra építkezik, mert ez a megoldás szolgálja a legjobban az üzemeltetési biztonságot, a közlekedésszervezői felelősséget és hatékonyságot, valamint nem utolsósorban a kommunikáció áttekinthetőségét.”

A Metróért Egyesület (ME) pofonegyszerű érvet említett nekünk: a hármas metrót olyan helyre tervezték, ahol nagyon sokan utaznak, „ha kiesik egy szakasz, a pótlása nem lehetséges teljes értékűen”. Hozzáteszik, hogy a KTE javaslatainak pénzügyi következményei vannak, a BKK valószínűleg ezért nem volt nyitott azokra.

Kormány körüli lobbisták

Ami a buszok hiányát illeti, arról a Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület (VEKE) is egyetértően nyilatkozott, ám hozzáteszik, hogy a hiány okát a kormány körüli lobbistáknál kell keresni. A VEKE az üres sofőrüléseket általános közép-európai problémaként említi. Új sofőr alig akad, a BKV, a Volánbusz és a VT-Arriva jórészt egymástól próbálják elvinni az embereket. Ami a Nyugati teret illeti, megoszlanak a vélemények a centralitását illetően, a XIII. kerületi önkormányzat egyetért a KTE-vel, hogy átszállásmentesen lehessen eljutni a körútig.

Két kerékre Budapest!

A VEKE szerint nem lehet egyszerre többletpótlást követelni és közben a busz- és sofőrhiány miatt vádolni a BKK-t. Az elsőként felújítandó északi szakasz pótlása mutatkozik a legegyszerűbbnek, a VEKE nagyjából egyetért ebben a BKK elképzelésével. Hogy a BKK megoldása nem tökéletes, abban sincs vita, maga a BKK is így gondolja, hiszen leírták, hogy várhatók majd olyan problémák, melyek menet közben merülnek csak fel, ezekre igyekeznek majd gyorsan reagálni. Ugyancsak konszenzus van abban, hogy tömeg várható az első néhány napban a pótlójáratoknál, ám a VEKE és a Metróért Egyesület szerint is az emberek azon része, amelyik megteheti, saját érdekében az alternatív megoldásokat fogja keresni. A BKK ezt máris javasolja. Az autós forgalmat érintő nehézségek megoldására senkinek sincs jó ötlete. A dugókat nehéz lesz elkerülni, hacsak nem pattan fél Budapest biciklire, mint a sógorok a bécsi metrófelújításkor.