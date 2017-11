Tömeges rosszullét a tízóraira kapott csirkehúsos szendvics miatt

Az ATV Híradója élő adásában számolt be róla, hogy háromnegyed hatkor is folyamatosan érkeztek Hetényegyházán a szülők gyerekeikkel a gyermekorvosi rendelőbe. A szülők úgy gondolják, a szerdai tízóraira kapott csirkehúsos szendvics lehet a rosszullétek oka, melynek a gyerekek szerint fura íze volt. Többen is hánytak közülük este, mára pedig már nyolcvan gyerek nem ment iskolába panaszaik miatt, noha ebben a számban egy megfázásos betegség is benne lehet.

Magas lázzal nem jár a tömeges rosszullét, valószínűleg néhány nap alatt el is múlik a kellemetlenségük, ugyanakkor a gyermekorvosi rendelő melletti gyógyszertárban gyógyszerhiány alakult ki.