Toroczkai László: Bohócot csinálhatnék a bizottságból

Még nem döntötte el Toroczkai László, hogy elmegy-e a nemzetbiztonsági bizottság ülésére, ahol a szélsőséges és paramilitáris szervezetekhez való kapcsolatát firtatnák. A Jobbik alelnöke a Magyar Nemzet megkeresésére azt mondta, hogy személy szerint neki lenne kedve ahhoz, hogy „a bizottság szemébe nézzen, és gyakorlatilag bohócot csináljon belőlük”, ugyanakkor részvételével szerinte asszisztálna ehhez a – szavai szerint – bohózathoz. Arról, hogy végül mit tegyen, még a Jobbik elnökségével is konzultálni fog.

Molnár Zsolt, a nemzetbiztonsági bizottság MSZP-s elnöke nemrég jelentette be, hogy a következő ülések egyikére meg fogja hívni a jobbikos politikust. Azzal magyarázta, hogy tisztáznia kell esetleges kapcsolatát bizonyos szervezetekkel, mint a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom vagy éppen a Betyársereg. Emellett – úgy véli – Toroczkai Lászlónak azt is meg kell magyaráznia, hogy „összevissza beszélt” évekkel ezelőtt.

Azt nem lehet tudni, hogy Molnár mire gondolt, de Toroczkai több elfogadhatatlan kijelentést is tett, például amikor 2011-ben közölte, hogy „én is nagyon sokszor mondtam, hogy agyonlőném Gyurcsány Ferencet”.

Toroczkai László tervezett meghallgatása kapcsán kijelentette, hogy a paramilitáris, pláne fegyveres szervezetek ellen a hatóságoknak kellene fellépni. Elmondása szerint őt egyedül a Hatvannégy Vármegye ügyében lehet meghallgatni, hiszen egyike volt a szervezet alapítóinak. 2013 óta ugyanakkor semmilyen módon nem vesz részt a mozgalom vezetésében, persze ez nem azt jelenti, hogy megtagadná őket, hiszen „gyermekének tekinti”. „Röhejnek” nevezte, hogy fegyveres, paramilitáris szervezetről lenne szó, „természetesen nincs fegyverük, egy törvényesen bejegyzett civil szervezet, 15 éve”. A Betyárseregről sem gondolja, hogy lenne fegyverük, bár annak kapcsán nem is tartja magát illetékesének. – Tyirityán Zsoltnak hívják a vezetőjüket – mondta. A bizottságban a Magyar Nemzeti Arcvonal (MNA) merült még fel, ennek volt vezetője a rendőrgyilkossággal gyanúsított Győrkös István. Toroczkai Lászlónak azonban elmondása szerint semmi köze sincs hozzájuk, soha életében nem is találkozott Győrkös Istvánnal.

A Jobbik alelnöke szerint valójában egy ilyen meghallgatás csak azzal magyarázható, hogy már dübörög a kampány. Furcsának nevezte, hogy a nemzetbiztonsági bizottság akkor nem akart ülésezni, amikor „naponta fogtak meg iszlamista terroristákat Ásotthalomnál”. Őt egyébként ez a mostani nem is zavarná különösebben, ám – mint mondta – nemzetközileg ártanak nekik az ilyen hírek. Személy szerint például azt is megnehezítik, hogy ő maga feljusson egy repülőgépre.

A nemzetbiztonsági bizottságnak egyébként már a jövő heti ülésén is téma lesz a szélsőséges, paramilitáris szervezetek kérdése, várhatóan ugyanis Pintér Sándor szokásos miniszteri meghallgatásán elhangzik majd erről egy beszámoló. A tájékoztatást egyébként már régóta ígérik a hatóságok. 2016 őszén – vagyis bő egy évvel ezelőtt –, a bőnyi rendőrgyilkosság után került újra érdemben napirendre az ügy. Akkor fogalmazódott meg több politikus kérése, miszerint a Belügyminisztérium mérje fel a Magyarországon tevékenykedő szélsőséges, fegyveres, paramilitáris szervezeteket. Az akkor még a Fidesz frakcióját és a honvédelmi és rendészeti bizottságot is vezető Kósa Lajos azt is kérte a belügyminisztertől, hogy a tájékoztatás terjedjen majd ki arra is, hogy ezek a szervezetek milyen parlamenti pártokkal tartanak kapcsolatot.

Pintér Sándor nem sokkal később – vagyis még a vizsgálat elején – annyit már elárult, arra nincs bizonyíték, hogy a Magyar Nemzeti Arcvonal nevű hungarista szervezet és bármely parlamenti párt között kapcsolat lenne. A belügyminiszter ugyanakkor hozzátette, hogy „vannak jelei pártkapcsolatoknak”, de amíg nem tudják bizonyítani, nem is mondja el, hogy mire gondol.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.11.13.