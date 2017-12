Törvénytelen építkezés: kapcsolataiban bízhatott a Lidl

Újbuda építésügyi hatósága a Magyar Nemzet jelzése alapján építésrendészeti eljárást kezdeményezett a Fehérvári út és a Galambóc utca sarkán engedély nélkül épülő Lidl áruház ügyében – derült ki Kátai Artúrnak, a XI. kerületi önkormányzat kommunikációs főmunkatársának lapunk kérdéseire adott válaszából. Azért fordultunk az illetékesekhez, mert több, a környéken lakó vagy dolgozó olvasónk jelezte szerkesztőségünknek, hogy a multicég minden hatályos jogszabályt, sőt a plázastoptörvényt is megsértve, alig két hónapja fogott bele egy hatalmas bevásárlóközpont építésébe. A szomszédos telken egyébként még nagyobb beruházás zajlik, ugyanis oda, a Fehérvári út és a Hauszmann Alajos utca sarkára épül az Alkotmányvédelmi Hivatal új igazgatási épülete. Munkatársunk, hogy meggyőződjön a helyiek panaszáról, napokkal ezelőtti helyszíni látogatásakor gőzerővel földmunkát végző munkagépek, markolók, és ránézésre is egy új épület alapozását előkészítő munkások sokaságával találkozott. A munkaterület kerítésére akasztott tábla szerint itt „Lidl élelmiszerüzlet létesítése – meglévő épület átalakítása” zajlik. Ehhez képest meglévő épületnek híre-hamva sem volt, pedig korábban itt egy földszintes épület állt, amelyben egy autófelszerelést árusító bolt működött.

A porig rombolt ingatlan esetében pedig már a laikus számára is egyértelmű, hogy szó sem lehet semmiféle átalakításról, amelyhez a jelenlegi előírások szerint nem szükséges építési engedély, csupán „településképi bejelentés” szükséges.

Mint azt most Újbuda önkormányzatától megtudtuk, az építtető Lidl Magyarország Kereskedelmi Bt. valóban csak ilyen bejelentéssel élt a polgármesteri hivatal főépítészi irodájánál „az ingatlanon meglévő kereskedelmi épület átalakítására vonatkozóan”. Észrevételünkkel, amely szerint átalakításról már rég nem beszélhetünk, az önkormányzat is egyetértett. A helyszíni vizsgálatuk alapján azt írták: az építési osztály megállapította, az ingatlanon az ingatlan elbontását követően új épület építését kezdték meg, amely azonban csak engedély birtokában végezhető. Az építtetőnek viszont építési engedélye nincs, így a kivitelezés szabálytalannak minősül, ezért hatóság építésrendészeti eljárást kezdeményezett a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező építésfelügyeleti hatóságnál. Az ügy jelenleg a fővárosi kormányhivatal I. kerületi hivatalánál van folyamatban, annak részleteiről a hatóság egyelőre nem tudott tájékoztatást adni.

Pedig a helyzet – különösen a munkálatok előrehaladott mivoltára tekintettel – sürgető, ugyanis a lakók attól tartanak, ha nem sikerül leállíttatni az építkezést, valójában egy többszintes, több ezer négyzetméternyi hasznos területű, óriási parkolóval kialakított bevásárlóközpont, valóságos pláza épül ide, 50 felszíni és még több föld alatti és tetőszinti parkolóval, hatalmas forgalmat generálva. Úgy tudjuk, egy közelben élő XI. kerületi illetőségű állampolgár is az önkormányzathoz fordult, hogy ügyfélként bejelentkezve megtámadhassa a beruházást, ám vele még azt közölték: ez nem lehetséges, a munkálatokhoz nem kell építési engedély.

Amint azt az interneten fellelhető korábbi dokumentumok tanúsítják, az új Lidl-háznak kiszemelt egykori ingatlan bruttó alapterülete nem haladta meg a már említett plázastoptörvényben, azaz a 2015 februárjától hatályos, az épített környezet átalakításáról és védelméről szóló jogszabályban meghatározott 400 négyzetmétert. A helyiek azonban attól tartanak, hogy az új építmény nagyobb lehet. Az ilyen kereskedelmi építmények bővítése, átalakítása viszont nemhogy építésiengedély-köteles, hanem az engedélyezési eljárásba egy „különleges szakhatóságot” is be kell vonni. A törvény szerint erre azért van szükség, mert állást kell foglalni a megvalósítani tervezett kereskedelmi építménynek a létesítés helye szerinti településre és vonzáskörzetére gyakorolt környezeti, közlekedési és településrendezési hatásaival összefüggő szakkérdésben. A korábbi szabályoktól eltérően pedig nem egy testületi vélemény alapján kiadott miniszteri felmentést kell beszerezni, hanem egy speciális szakhatóság véleményét kell benyújtani az építési engedély kiadásához. A szakhatóság tevékenységében részt vesz egy miniszterek által delegált tagokból álló bizottság is.

A Lidl tervei egyébként nem ismeretlenek Újbuda önkormányzata előtt, a fejlesztéssel az elmúlt egy évben fél tucatnál is többször foglalkozott a gazdasági bizottság. Utóbbi a beruházás miatt engedélyezte a Lidlnek 16 értékes fa kivágását, három átültetését, illetve jogszabály szerinti pótlását.

Az áruházlánc feltehetően önkormányzati kapcsolataiban bízhatott szabálysértéseinél is. Az új Fehérvári úti épületet a Városlépték Kft. nevében az a Takács László építész tervezte, aki egyben a munkálatok műszaki ellenőre is. Ő korábban az Anterra nevű építőipari cégnél vezető építész-tervezőként közvetlen kollégája volt a szintén vezető építészi pozíciót betöltött Takács Viktornak, Újbuda jelenlegi főépítészének.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.12.05.