Tóth Józsefre bízná Botka László az MSZP fővárosi egyeztetéseit

A XIII. kerületben számos választást megnyerő MSZP-s Tóth Józsefre bízná Botka László a párt fővárosi választási felkészítését – ezt a szocialisták miniszterelnök-jelöltje jelentette be. Erről még ma döntést is hozhatnak a pártot kampányidőszakban irányító országos választási bizottság ülésén. Botka László indoka annyi volt, hogy Tóth József a legsikeresebb budapesti polgármesterük, így teljes körű felhatalmazást kap, hogy a potenciális szövetségeseikkel, vagyis a többi baloldali kis párttal a tárgyalásokat lefolytassa.

A 2014-es választások idején ezzel a feladattal még az a Molnár Zsolt volt megbízva, aki éppen a napokban vívott komoly harcot Botka Lászlóval. A miniszterelnök-jelölt ezzel kapcsolatban azt mondta, ő „nem úgy tudja”, hogy most Molnár Zsolt feladata lenne a fővárosi egyeztetések lebonyolítása. Pedig erről országos elnökségi döntés született, Molnár Zsolt ma reggel – tehát órákkal Botka László nyilatkozata előtt – az ATV-ben beszélt arról, hogy az országos elnökség egyhangú szavazással már korábban mandátumot adott neki arra, hogy a budapesti kampányt „rakja össze”. Mindehhez hozzátartozik az is, hogy párton belül köztudott, Molnár Zsolt igen jelentős befolyással bír.

Botka László azt is kiemelte, hogy céljuk mind a 18 budapesti egyéni választókerület megnyerése, ehhez nagyon biztató jelnek nevezte, hogy a felmérések szerint a fővárosban többségben vannak a kormányváltást akarók. Arról ugyanakkor már nem beszélt, hogy például a Republikon nemrég készült kutatása szerint éppen a sok ellenzéki párt miatt jelenleg a kormánypártok nyernének. A többséghez összefogásra lenne szükségük, ugyanakkor erre utaló jelek egyelőre nincsenek. A legkritikusabb pont a Demokratikus Koalíció (DK) kérdése, hiszen Botka László továbbra is úgy akar együttműködni velük, hogy Gyurcsány Ferencnek nem adna szerepet. „Minden politikusnak végig kell gondolnia a saját felelősségét, és el kell döntenie, hogy a saját politikai túlélése vagy a kormányváltás a fontosabb számára. Bízom benne, hogy Gyurcsány Ferenc is ezt teszi” – mondta a már sokat ismételt reményét Botka László, figyelmen kívül hagyva, hogy egy Gyurcsány Ferenc nélküli DK eléggé elképzelhetetlennek tűnik.