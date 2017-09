Tovább akar terjeszkedni a reklámpiacon a Jobbik

A Jobbik a már meglévő 1100 plakáthelyen kívül újabb reklámfelületeket szerezne meg – értesült a Magyar Nemzet. A párt lapunk megkeresésére ugyanis azt közölte, hogy újabb cégekkel és magánszemély tulajdonosokkal tárgyalnak reklámeszközök vásárlásáról, ám az egyeztetések részleteiről – így például a kiszemelt felületek mennyiségéről – nem akartak bővebb felvilágosítást adni. Ezt azzal indokolták, hogy minden kiszivárgó információ veszélyeztetné a folyamatban lévő tárgyalások sikerét, így egyelőre csak annyit árultak el, hogy a már hozzájuk került plakáthelyek vásárlását részletfizetési konstrukcióval, hitelfelvétel nélkül és önerőből oldották meg. A Jobbik azt is jelezte, hogy a megvásárolt plakáthelyeket csak maguknak tartják fenn. – Tekintettel arra, hogy reklámeszközeinket kampányeszközként használjuk, azokat nem kívánjuk mások számára bérbe adni – közölték.

Pénteken derült ki, hogy a Jobbik úgy kerülte meg a nyáron elfogadott plakáttörvényt, hogy saját reklámfelületeket vett. Jakab Péter, a Jobbik szóvivője akkor a Magyar Nemzetnek elmondta, hogy különféle cégektől 1100 „reklámeszközt” – egyebek mellett óriásplakáthelyeket – vettek meg. Így pedig már nem vonatkozik rájuk a plakáttörvény.

A kormánypártok által az Országgyűlésen kétharmad hiányában végül feles többséggel átvitt szabályozás ugyanis azt mondja ki, hogy a pártok hirdetési felületet csak listaáron vásárolhatnak, semmiféle kedvezményt nem kaphatnak. Mivel azonban a köztéri plakáthelyek a Jobbik tulajdonába kerültek, nem kell bérelniük senkitől hirdetési felületet. Az ellenzéki párt szóvivője üzleti titokra hivatkozva azt nem árulta el, hogy pontosan mennyit fizettek a plakáthelyekért, illetve azt sem, hogy pontosan kitől vásároltak.

A Jobbik pénteki közleménye szerint a plakátokon azt hirdetik majd, hogy kormányra kerülve béremeléssel állítanák meg a kivándorlást, „józan ésszel és tiszta kézzel” a korrupciót, míg a bevándorlás ellen határőrséggel és a letelepedési kötvény megszüntetésével küzdenének.

Hollik István kereszténydemokrata országgyűlési képviselő szerint teljesen egyértelmű, hogy Simicska Lajos cégének plakáthelyeit átjátszották a Jobbiknak, és ez szerinte korrupciónak minősül. A kormánypárti politikus szerint felvetődik a tiltott pártfinanszírozás gyanúja, ezért a Fidesz feljelentést tesz az ügyben. – A Jobbiknak nem jött be a néppártosodás, folyamatosan csökken a népszerűségük és ezért kétségbeesett dolgokat csinálnak – fogalmazott a KDNP politikusa, aki szerint a most történtek azt bizonyítják, hogy „Simicska nem kilóra, hanem dekára megvette a Jobbikot”. Hollik István emlékeztetett arra is, hogy a parlamentben az ellenzéki pártok nem támogatták azokat a javaslatokat, amelyek alapján sem a kormány, sem a pártok nem plakátolhattak volna. Az ellenzék ezzel bizonyította, hogy a korrupció pártján áll – tette hozzá.

Az utcákon egyébként megjelentek olyan hirdetések is, amelyeken „gengszterként” ábrázolják Orbán Viktort, Mészáros Lőrincet, Habony Árpádot, valamint Rogán Antalt. A politikusok fényképe felett a „Főnök”, a „Stróman”, a „Hazug” és a „Kötvényes” szavak olvashatók. – A gengszteres plakátokhoz természetesen nincsen semmi közünk, nyilván a tartalmával, az üzenetével maximálisan egyetértünk, de ezek nem a mi plakátjaink – mondta szombaton a Hír TV-nek Jakab Péter, a Jobbik szóvivője.

A Fidesz azután döntött mások mellett a pártok köztéri hirdetési lehetőségeinek szigorítása mellett, hogy a Jobbik év elején országos plakátkampányba kezdett, azt üzenve, hogy míg az emberek dolgoznak, a kormány lop. A törvényt végül nem kétharmados törvényben, hanem a sima feles többséghez kötött településkép-védelmi jogszabály módosításával fogadták el. Ebbe az került bele, hogy bár plakátolniuk egész évben lehet a pártoknak is, ám kizárólag listaáron bérelhetnek felületeket. Az elfogadott törvény miatt az ellenzéki pártok az Alkotmánybírósághoz fordultak, álláspontjuk szerint ugyanis nem lehet egy sarkalatos törvényt feles jogszabállyal módosítani.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.09.25.