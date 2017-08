Tovább drágul a fehérvári stadion

Negyedszer is módosítani kellett az új székesfehérvári stadion építéséről szóló szerződést amiatt, hogy korábban nem tervezett munkákat is el kell végeznie a kivitelezőnek. A beruházás ennek megfelelően tovább drágult, igaz, most legalább nem 100 milliós nagyságrenddel, mint legutóbb. Az újabb változtatásokra a székesfehérvári önkormányzat illetékes bizottsága már áldását adta: a jóváhagyó határozat július közepén megszületett.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

A sóstói aréna kivitelezéséről az eredeti kontraktust még tavaly november végén írták alá a felek. A közbeszerzést egy olyan konzorcium nyerte el, amelyben a helyi labdarúgócsapatot is támogató Strabag több céggel is képviselteti magát. Ám a tender nem volt teljesen zökkenőmentes, mivel a végül befutó cégek a kormányzat által erre a célra elkülönített 12,8 milliárd forintnál csak jóval drágábban vállalták volna a munkát. Tavaly év végén a Magyar Narancs arról írt, hogy az első ajánlat 18,5 milliárdos volt, és bár többször egyeztettek az érintettek a műszaki tartalomról, így is csak bruttó 16 milliárdig sikerült lealkudni az árat.

Akkor a kormány sietett a közbeszerzést kiíró önkormányzat segítségére: november utolsó napján az országvédelmi alap terhére 3,3 milliárd forintot csoportosítottak át a projektre.

A Videoton új stadionjának látványterve. A végösszeg meghaladhatja a bruttó 16 milliárdot mnsk.hu

Nem meglepő az előzményeket látva, hogy az eredeti kontraktusban rögzített műszaki paramétereken változtatni kell, ám a negyedszeri módosítás – különösen úgy, hogy elvileg még csak a beruházás bő felén vagyunk túl – így is kicsit furcsa. Ezúttal nettó 13,6 millió forintnyi pót- és egyéb munkákat kellett rögzíteni a szerződésben, ezzel pedig már nagyjából 180 millióval járnak a lealkudott 16 milliárdos eredeti ár fölött. Ráadásul a felek – amint a korábbi módosítások során, ezúttal is – kifejezetten rögzítették, hogy a stadion fejépületénél statikai hibákat észleltek. Ezek vizsgálata még folyamatban van. Szakértői vélemény nélkül viszont a végleges műszaki tartalmat sem lehet megállapítani, magyarán nem volna meglepő, ha a későbbiekben még tovább drágulna a sóstói aréna.

Pedig a magára az építésre kiírt szerződés nem is tartalmaz minden költséget: a stadion környékének rehabilitálására például egy külön megállapodást kötött az önkormányzat. Az erre kiírt közbeszerzést még tavasszal szintén a Strabag nyerte. Az építőipari cég nettó 294 millió forintért vállalta, hogy többek között megépíti a 113 méter hosszú Stadion sétányt, a 68 méter hosszú Sóstó közt, továbbá egy 1750 négyzetméteres parkolót is.

Más kérdés, hogy a székesfehérvári aréna költségtúllépése aprópénz ahhoz képest, amennyit a kormányzat legutóbb átcsoportosított ilyen jellegű fejlesztésekre. Még a keddi Magyar Közlönyben jelent meg, hogy a kabinet döntése alapján újabb 12,6 milliárd forintnyi közpénz mehet el állami, önkormányzati és egyéb sportlétesítmények fejlesztésére, fenntartására. Az azonban, hogy a teljes stadionépítési programhoz mérten is jegyezhető összeget pontosan mire fogják fordítani, a dokumentumból sajnos nem derült ki.

Szemétlerakás Illegálisan dolgozták fel, illetve rakták le a Határ út ferencvárosi oldalán, egy használaton kívüli ipari területen a Puskás Ferenc Stadion bontásából származó hulladék egy részét a feladattal megbízott cégek – írta az Átlátszó.hu. A beruházást a ZÁÉV–Föld-Trans 2001 konzorcium végezte még tavaly, összesen 3,9 milliárdért. Úgy látszik azonban, hogy ez az összeg nem volt elég a sitt szabályos elhelyezésére. A portál több száz köbméternyi hulladékot talált egy olyan önkormányzati ingatlanon, amelyet a Föld-Trans 2001 Kft. tulajdonos-ügyvezetőjének, Tóth Józsefnek egy másik cége bérel. Még ott volt a törmelékek között a fölragasztott rekortánnak (az atlétikai pálya gumiszőnyegének) a maradéka is. Az ügyről a környezetvédelmi hatóság is tud: figyelmeztették a Föld-Trans 2001 Kft.-t, és fölszólították, intézkedjen a szabálytalanul elhelyezett törmelék elszállításáról.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.08.10.