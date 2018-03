LMP: Ne vegyen mérget a Fidesz, hogy nem lesz még meglepetés

Befejezi az eddigi, teljes ellenzéki együttműködést szorgalmazó kezdeményező munkát az LMP – ezt a párt társelnökei jelentették be délután.

A párt az elmúlt időszakban azért folytatott tárgyalásokat, hogy mind az MSZP-vel és szövetségeseivel, mind pedig a Jobbikkal egyezségre jutva egy-egy ellenzéki jelöltet találjanak mind a 106 egyéni választókörzetben. Ez azonban – ahogy előre sejteni lehetett – nem valósult meg. Vona Gábor, a Jobbik elnöke legutóbb éppen tegnap este mondott nemet, de a baloldalban sem volt meg a nyitottság a Jobbik irányába.

Szél Bernadett a Vona Gáborral hétfő este, egy benzinkúton folytatott megbeszéléséről elmondta: miután a Jobbik ragaszkodik ahhoz, hogy mind a 106 egyéni választókerületben saját jelöltet indítson el, ezért egyelőre nem jutottak közelebb ahhoz, hogy a kormányváltás érdekében megegyezést kössenek.

Hozzátette: egyedül a DK-val nem lát esélyt a megegyezésre, miután Gyurcsány Ferenc pártja nem enged abból, hogy a Jobbikkal semmilyen egyezségre sem hajlandó lépni. Így az LMP a DK-val lezártnak tekinti az egyeztetést.

„Az ellenzéki oldalon lévő párttömbök még nem értették meg a szavazók akaratát” – fogalmazott Szél Bernadett, az LMP miniszterelnök-jelöltje, aki szerint a hódmezővásárhelyi ellenzéki győzelem is azt mutatta meg, hogy minden, kormánnyal szemben álló pártnak együtt kell működnie.

Úgy tűnik azonban, hogy a párt ennek ellenére sem teljesen elzárkózó. Hadházy Ákos, az LMP társelnöke ugyanis arról beszélt, hogy ezek után is, ha valaki beszélni akar velük, akkor természetesen meghallgatják. „Ne vegyen arra mérget a Fidesz, hogy nem lesznek még meglepetések a választások előtt” – fogalmazott, hozzátéve, hogy szerinte „továbbra sem kizártak a visszalépések”, bár a széles körű együttműködésnek lett volna értelme.

Hadházy Ákos leszögezte: „Ezt a választást a kormány nem tudja megnyerni, ezt csak az ellenzék tudja elveszteni.” Szerinte annak van csak értelme, ha széles körben történnek meg a visszalépések, ám egyes visszalépéseknek nincs sok értelme.

Gémesi György, az LMP-vel szövetséges Új Kezdet elnöke, aki ugyancsak részt vett a tájékoztatón, elmondta, hogy pártja jelöltjeit sok helyen diszkriminálják a kampány során. Egyik képviselőjelöltjüknek komoly összeget ajánlottak fel azért, hogy mégse induljon el az április 8-ai választáson, egy másik jelöltjüknek a településén egyszerűen nem biztosítanak termet ahhoz, hogy lakossági fórumot tarthasson.

Szél Bernadett és Hadházy Ákos egyaránt hangsúlyozta, hogy bármi is történjen, a szavazáson való minél nagyobb részvétel a legfontosabb. Szél Bernadett arra is utalt, hogy ebben előző esti megbeszélésükön Vona Gáborral, a Jobbik elnökével is egyetértettek.

Szél Bernadett Orbán Viktor március 15-ei beszédére utalva hozzátette: ha Orbán a választáson győz, akkor április 8. után nagyon könnyen előfordulhat, hogy Magyarországon egyáltalán nem lesz ellenzék.

