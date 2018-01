Tovább folyik a vita Szél kitiltásáról

Hazugságokkal kevert, értelmezhetetlen rasszista hadjárat indult a médiában az LMP egy munkatársával szemben – mondta Ungár Péter, az ellenzéki párt elnökségi tagja a vasárnap Budapesten tartott sajtótájékoztatón. A politikust arról faggatták, hogy Szél Bernadett, az LMP miniszterelnök-jelöltje szombaton nem cáfolta azokat a sajtóhíreket, amelyek szerint egy Afganisztánban született szakértőt jelölt az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottságába, aki megbukott az átvilágításon. Az erről szóló cikknek „nem nagyon volt olyan része, amely megfelelt volna a valóságnak” – jelentette ki Ungár Péter. Azt is hozzátette, a valódi kérdés az, hogy a Híradó.hu miként írhatott valakinek a nemzetbiztonsági átvilágítási státusáról.

Az LMP elnökségi tagja arra a kérdésre, hogy kollégájuk nyílt bevándorláspártisága lehetett-e a probléma, elmondta, „még ez egy olyan ország, ahol valaki bármilyen kérdésben elfoglalhat bármilyen álláspontot a migrációval kapcsolatban”. Hangsúlyozta, a szóban forgó munkatársuk magyar állampolgár, aki ellen szerinte a Fidesz azért indított hadjáratot, mert fél, hogy a nemzetbiztonsági bizottságban kiderül: a „Soros-terv semmi” és semmilyen tekintetben nem jelenthet veszélyt. Az ellenzéki politikus megjegyezte, Szél Bernadettet mandátummal bíró képviselőként nem lehet kitiltani a nemzetbiztonsági bizottság üléseiről.

– Megdöbbentőnek tartja a Fidesz és a KDNP, hogy az LMP-s Szél Bernadett által javasolt szakértő megbukott a nemzetbiztonsági átvilágításon – reagált az ügyre Hollik István, a KDNP országgyűlési képviselője vasárnapi sajtótájékoztatóján. Elmondta, aki bekerül a testületbe, az felelősséggel tartozik Magyarország biztonságáért, ezért természetes, hogy átvilágítják. Értékelése szerint a szakértőnek javasolt afgán állampolgár az egyik legradikálisabb bevándorláspárti Soros-szervezet munkatársa volt, ez kifejezetten veszélyt jelent a magyar emberek és a nemzet biztonságára. – Szél Bernadettnek be kell fejeznie a „mellébeszélést” és választ adnia arra, milyen szempontok alapján választotta ki az illetőt – hangsúlyozta a képviselő, aki azt is bírálta, hogy az LMP politikusa nem fogadta el a szolgálatok által megállapított kockázatokat, hanem még fellebbezett is. A KDNP-s politikus közölte: az eset megerősítette abban, hogy Szél Bernadett jelenléte nem túl szerencsés azon a nemzetbiztonsági bizottsági ülésen, amikor a Soros-hálózatok nemzetbiztonsági kockázata lesz napirenden.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelenik meg. A megjelenés időpontja: 2018.01.22.