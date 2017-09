Tovább húzódik a volt MSZP-s Hagyó Miklós és társai pere

Több mint öt éves bírósági eljárás után sem került pont csütörtökön a tizennégy vádlottat felvonultató Hagyó-per végére, mert a Szegedi Ítélőtáblán elhúzódtak a másodfokú eljárás perbeszédei. A BKV-ügyben szinte valamennyi vádlott jogi képviselője kétségbe vonta a 2010 előtti balliberális korszak emblematikus büntetőeljárásában a vádhatóság szerepét.

– Az ügyészségnek mindig törvényesen kell eljárni, s ha ez ebben az esetben is így lett volna, most nem ülnénk itt – szögezte le Kádár András, az elsőrendű vádlott, Hagyó Miklós volt szocialista főpolgármester-helyettes védője.

Hozzá hasonlóan a többi ügyvéd is a már a 2010 óta tartó büntetőeljárás jogszerűségét kifogásolta, s felelevenítették védenceik jelentős részének visszavont vallomásait, amelyeket szerintük a nyomozók „pszichikai kényszerrel”, megfélemlítéssel csikartak ki. Ilyen volt a Gyurcsány-, illetve Budapesten a Demszky–Hagyó-korszakban a korrupció szinonimájaként elhíresült nokiás dobozos, első fokon bizonyítani nem tudott vesztegetési ügy, amelyet a most zajló eljárásban „felnyitna” a Szegedi Fellebbviteli Főügyészség. A jórészt felfüggesztett börtönbüntetésekkel és pénzbüntetésekkel a Kecskeméti Törvényszéken 2016. januárban kihirdetett elsőfokú ítéletet továbbra is „törvénysértően enyhének” tartja a másodfokú ügyész, és fenntartotta a döntés jelentős megváltoztatására tett 2017. szeptember 7-én ismertetett indítványát.

Kaszáné Horuczi Zsuzsanna ügyész visszautasította a vádlottak és védőik állításait. Mint mondta, a Kecskeméti Törvényszék törvényesen járt el. – Nem volt koncepciós eljárás! A folyosón, a liftben történt „pszichikai ráhatást” nem lehet sem cáfolni, sem bizonyítani. Ugyanakkor a gyanúsítotti kihallgatásokat jegyzőkönyvezték, azok mindig ügyvédek jelenlétében zajlottak, és akkor egyszer sem emeltek kifogást – utalt a vádhatóság képviselője a vádlottaknak a bíróságon korábban elmondott „vádjaira”. Mint mondta, a vádlottak hiába kifogásolták, hogy korábban a vádat képviselő Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF) 8 esetben módosította a vádat, megjegyezte: az eredeti 41 vádpontból harminckettőt változtatás nélkül fenntartottak. – Ha kellett, az ügyészség korrigált – magyarázta Kaszáné Horuczi Zsuzsanna, aki megerősítette: Hagyó Miklós, Mesterházy Ernő korábbi főpolgármesteri főtanácsadó és négy társuk ügyében új eljárást, hat vádlott esetében letöltendő, kettőre pedig felfüggesztett börtönbüntetést kért, tehát jelentősen súlyosítaná a nem jogerős döntést. Azt is megjegyezte, a törvény szerint másodfokon eljárva jogosult felülbírálni a KNYF fellebbezését.

– Miért is indult büntető eljárás? – tette fel a kérdést az ügyész, majd válaszolt is: – Kocsis István, a BKV volt vezérigazgatója, dokumentumokkal, belső ellenőri jelentésekkel megalapozott feljelentést tett, őt követték mások is. Balogh Zsolt pedig, a BKV volt megbízott vezérigazgatója, negyedrendű vádlott még a nyomozás megindítása előtt ügyvédhez fordult, hogy feltárja a fővárosi közlekedési cégnél általa tapasztalt visszaéléseket.

A védők, akik csütörtökön felszólaltak, ennek ellenére védenceik teljeskörű felmentését, vagy az elsőfokú büntetések helybenhagyását kezdeményezték.

Az utolsó szó jogán a jelenlévő vádlottak közül Hagyó Miklós röviden beszélt: – Bűncselekményt nem követtem el. Kérem, hogy a bíróság minden terhemre rótt vádpontban mentsen fel.

Balogh Zsolt, vádlott-társaihoz hasonlóan szintén rövid felszólalásában ártatlannak vallotta magát. Lelovics Ottó, aki Hagyó egykori kommunikációs tanácsadójaként szintén a vádlottak padján ül, több mint egy órás beszéddel készült. Ebben megismételte és kibővítette korábbi állításait, hamis tanúzásra kényszerítő rendőrökről, a nyomozási szakaszban a kiszivárgott vallomásokhoz kísértetiesen hasonló írásokat közlő újságírókról, törölt adathordozókról, ártatlanságát bizonyító, de figyelmen kívül hagyott vallomásokról.

Végső döntés szeptember 29-én várható az ügyben.