Tovább nyomoznak Spéder Zoltán ellen

December 21-ig meghosszabbították a nyomozást a Spéder Zoltán korábbi érdekeltségébe tartozó cégek ellen – derül ki Polt Péter legfőbb ügyész válaszából, amelyet Szakács László MSZP-s képviselő kérdésére adott. A képviselő még szeptember 11-én érdeklődött arról, hogy „hol tartanak a Spéder Zoltán érdekeltségébe tartozó gazdasági társaságok által kötött szerződéseket érintő nyomozások”. Polt Péter azt is elmondta, hogy okirati bizonyítékok beszerzése miatt a nyomozók központi elszámolóházat, hatóságot és bankot is megkerestek, de az érintett cégek vezető tisztségviselőit még mindig nem hallgatták ki tanúként. Erre azonban most december 21-ig újra bőven van idő.

A nyomozás változatlanul három ügyrészből áll: bennfentes kereskedelem, csalás és két, egyenként több mint félmilliárd forint értékű hűtlen kezelés.

Spéder Zoltán korábbi FHB-vezér ellen már tavaly kezdtek nyomozni; a korábban Fidesz-közelinek tartott bankár ellen lejárató kampány is folyt a kormánymédiában. Akkor kiszivárgott, hogy átkutatták az üzletember otthonát és az irodáit, illetve autóját is különös körülmények közt tüntette el a rendőrség, hogy átvizsgálják. Az ugyanakkor nem derült ki, hogy ki tett feljelentést Spéder ellen. A legfőbb ügyész korábbi válasza szerint a nyomozók több házkutatást és tanúkihallgatást is tartottak, de nem találták meg azokat az állítólagos hangfelvételeket, amelyeket Spéder rögzíthetett, amikor vezető fideszes politikusokkal, köztük Orbán Viktor miniszterelnökkel tárgyalt. Az üzletember azóta megvált ingatlanos, informatikai és pénzügyi érdekeltségeitől is.