Tovább pusztul a romák iskolája: életveszélyes a tarnazsadányi épület

Életveszélyes tornaterem, udvari vécé, omladozó vakolat, több helyen beszakadt tető, fűtési problémák, hatvan évvel ezelőtti infrastruktúra. Ez jellemzi a tarnazsadányi iskolát, ahová lényegében csak roma gyerekek járnak. Székely László ombudsman helyszíni vizsgálatot tartott az intézményben, és kiderült, hiába tud mind az önkormányzat, mind az állami iskolafenntartó a problémáról, évek óta nem történik előrelépés. Bár a felújításra a fenntartó, a Klebelsberg Központ már 2016-ban ígéretet tett, azóta még csak nem is pályázott ennek finanszírozására.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Az alapjogok biztosának munkatársai 2017 októberében jártak az intézményben, de a jelentést csak most hozták nyilvánosságra. Azért vizsgálódtak, mert 2016-ban megjelent egy cikk az iskoláról, eszerint az intézmény 1959-ben épült, és azóta csupán kisebb felújításokat végeztek az épületen.

Az osztálytermek omladoznak, a nyílászárók régiek, a falak vizesek, penészesek, dohosak. A vizesblokk az épületen kívül, az udvaron található, az ott uralkodó állapotok nem feleltek meg a minimális higiéniai követelményeknek sem.

Az iskolai vécé az udvaron található Fotó: Balogh Dávid / Magyar Nemzet

Biztonságosan használható tornaterme sincs az iskolának, mert már évekkel korábban életveszélyessé nyilvánították; így öt éve ideiglenes tornaszobát használnak, amit egy osztályteremből alakítottak ki, zuhanyzó és öltöző nélkül. A tornaszoba az egyetlen olyan belső közösségi tér, ahol a tanulók és a pedagógusok az iskolai rendezvényeket lebonyolíthatják. A tornaterem üresen áll, felújítása azóta sem történt meg.

Már 2016 őszén megkereste az ombudsman az iskolát fenntartó Egri Tankerületi Központot az ügyben; azt a választ kapta, megpályáztatták és elkészíttették az új és korszerű, az iskola épületéhez csatlakozó vizesblokknak, valamint a hozzá kapcsolódó szennyvízelvezetőnek a terveit. Akkor azt ígérték, az új vizesblokk 2017-ben elkészül. Ám egy évvel később, tavaly szeptemberben a tankerületi igazgató már arról számolt be az ombudsmannak, hogy mivel pályázati forrást nem sikerült találniuk, a versenyeztetés és a kivitelezési szerződés megkötése a 2017–2018-as tanév kezdetéig sajnos nem volt lehetséges; egyelőre keresik a szükséges forrás fedezetét. Ugyanakkor a régi, udvari vécé állapotán javítottak, a burkolatot és a berendezési tárgyakat kicserélték, illetve helyrehozták.

Magyar Nemzet hírlevél Legizgalmasabb cikkeink naponta egyszer az ön e-mail-fiókjában! Ez az emailcím nem érvényes

Az ombudsman tavaly októberi helyszíni vizsgálata viszont megállapította, hogy az udvari mosdók továbbra is csak lépcsőn közelíthetők meg. Jelentős gondot okoz az is, hogy éjszakánként a rossz, lyukas kerítésen a helyiek egy része bemászik az udvarra, és használja a vécét, ám gyakran nem a funkciójának megfelelően.

Öcsödi Kiss József iskolaigazgató Fotó: Balogh Dávid / Magyar Nemzet

Több helyen megrongálódott az iskola tetőszerkezete is, valamint néhol beszakadt. Hasonló deformitások vannak az életveszélyessé nyilvánított tornaterem tetőszerkezetén is. Szintén akad gond a sportudvaron található bitumenes pályával: felső rétege elhasználódott, cserélni kellene a salakos pálya és a futópálya burkolatát is. A sportudvar mellett az alsó tagozatosok részére egy modern játszótér kialakítására is szükség volna; jelenleg csak régi, fából készült játékok vannak, ezek korhadtak, elavultak, és folyamatosan felújításra szorulnak.

Az iskolafolyosón a falak burkolata hullámos, illetve több helyen hiányos, a tantermek ajtajai korhadtak, szálkák és szögek állnak ki belőlük, az eredetileg üveges ajtókban sok esetben üveg helyett farostlemezek találhatók. Erősen elavult a tantermek bútorzata. Az udvaron található egy igen magas, évek óta használaton kívüli fűtőkémény, aminek lebontása – szintén pénz hiányában – nem történt meg. A több méter magas szerkezetet számos ponton le kellett zárni, mert az iskola udvarán az éjszakánként behatolók gyakran fölmásznak rá, és szándékosan rongálják.

Forráshiány miatt nem korszerűsítették a fűtést, és az épület külső hőszigetelése sem készült el; a vizsgálat idején csak az egyik kazán működött. A tagiskola vezetője szerint a környéken mindenhol felújították az iskolát, csak itt tanulnak a gyerekek hatvanas évekbeli körülmények között.

Az ombudsman megjegyezte: 2016 végén a tarnazsadányi polgármester még utalt rá, hogy ha lehetőségük adódik, pályázni fognak. Egy évvel később már azt mondta, az állami fenntartású iskola fejlesztésére nem tudtak pályázatot benyújtani a terület- és településfejlesztési operatív programban, mert ezek felhasználásával saját fenntartásukban működő óvodájukat kellett bővíteniük. Az is kiderült, hogy 2016 márciusa óta – korábbi válaszukkal ellentétben – a tarnazsadányi tagiskola infrastrukturális fejlesztésére az Egri Tankerületi Központ nem nyújtott be pályázatot. A központ igazgatója szerint a települési önkormányzatnak kellett volna pályáznia fejlesztési forrásra. Elmondta, 2016 márciusa előtt nem volt rá esély, hogy a tankerületi központ beépítse saját büdzséjébe a felújítás költségét, és 2017-ben sem állt rendelkezésükre ilyen összeg. A 2018-as költségvetésbe ugyanakkor már betervezték az új vizesblokkot (az intézmény teljes korszerűsítéséről ugyanakkor nem esett szó – a szerk.).

Bár a tantestület létszáma elegendő, a százszázalékos szakos ellátottság évek óta nincs biztosítva. Hiányzik a kémia, a fizika, a rajz és a technika szakos pedagógus is. Összességében Székely László szerint a tárgyi és a személyi feltételek hiánya miatt sejthető, hogy az iskolában a pedagógusok és a tagintézmény-vezető legjobb szándéka ellenére sem szavatolható a minőségi oktatás, a megfelelő oktatási szolgáltatásokhoz való hozzáférés, ráadásul az ezek kialakításához szükséges források, valamint a lehívásukhoz szükséges kapacitások is hiányoznak.

Az intézmény teljes körű felújítása az oktatási feltételek jelentős javulásához vezethet az iskolában – szögezte le az ombudsman. Megjegyezte: a deszegregációs politika legfontosabb eszköze az ilyen elszigetelt településeken a minőségi oktatáshoz szükséges tárgyi és személyi fejlesztések megteremtése. Székely László ezért felkérte az iskolát fenntartó Egri Tankerületi Központ igazgatóját, hogy – korábbi ígéretének megfelelően – a felújítási munkálatokat mielőbb végezze el, a Klebelsberg Központ elnökét pedig arra szólította föl, vizsgálja meg, hogyan oldható meg az iskola soron kívüli, teljes körű felújítása.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2018.01.04.