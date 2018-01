Tovább rejtegeti Szijjártó a titokzatos konzulról szóló iratokat

Bár a nagy nyilvánosság előtt tett rá ígéretet decemberben Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, Demeter Márta (LMP) mégsem tekinthet be a Zaid Naffa jordán tiszteletbeli konzullal kapcsolatos külügyi dokumentumokba – tudta meg a Magyar Nemzet. Mint ismert, lapunk számolt be elsőként Demeter Márta munkája nyomán arról: valójában még az első Fidesz-kormány kezdeményezte 1999-ben Jordániánál, hogy Naffa legyen a tiszteletbeli konzul.

Az ellenzéki politikus lapunknak elmondta, Magyarországnak a Naffa tiszteletbeli konzulságát kezdeményező szóbeli jegyzékébe, illetve a kinevezéssel kapcsolatos iratokba szeretett volna betekinteni, amit jelzett is a külügyminiszter decemberi parlamenti bizottsági meghallgatásán. Szijjártó Péter ekkor azt ígérte, még aznap kap időpontot a betekintésre. Ám ez végül nem történt meg, ehelyett a külügy időhúzásba kezdett. Először arra hivatkozva tagadták meg az ellenzéki politikustól az időpont-egyeztetést, hogy csak 2003-tól állnak rendelkezésre az iratok, és „még keresik” az 1999-es szóbeli jegyzéket. Ám ezt az indoklást a külügy a politikus többszöri kérése ellenére sem volt hajlandó írásba adni. Később Demeter, bement a külügyminisztériumba, ahol Menczer Tamás kommunikációért és parlamenti koordinációért felelős helyettes államtitkár megígérte neki a helyzet gyors rendezését.

Ezután annyit ajánlott neki a tárca írásban, hogy „január elején valamikor” találkozhat Magyar Levente parlamenti államtitkárral. Végül december végén Balogh Csaba, a külügy közigazgatási államtitkára levélben utasította vissza az LMP-képviselő betekintési kérelmét, arra hivatkozva, hogy a jelenleg hatályos jogszabályi környezet nem ad lehetőséget rá. Ezt a tárca az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvényre hivatkozva állította, mondván, az adatokat védeni kell, többek közt a jogosulatlan hozzáférés vagy nyilvánosságra hozatal ellen. Hozzátették: a törvény „kifejezetten védendő értékként jeleníti meg az esetünkben is releváns külügyi kapcsolatokra, nemzetközi szervezetekkel való kapcsolatokra vonatkozó adatokat”.

– A kormánynak válaszai nincsenek, csak rejtegetnivalója – értékelte a helyzetet Demeter Márta, hozzátéve, nem hagyja annyiban az ügyet, ezért levélben fordult Szijjártó Péterhez. „Ha még egy szóbeli jegyzéket sem hajlandó megmutatni a külügy, aminek talán alapjában véve nem sok új információt kéne tartalmaznia, akkor fölvetődik a kérdés: mégis mit titkol az Orbán-kormány?” – jegyezte meg a képviselő.

Zaid Naffa személye több okból is érdekes. Egyrészt ő volt az, aki segítette, hogy a nemzetközi körözés alatt álló szaúdi üzletember, Ghaith Pharaon Magyarországra jöjjön, és találkozzon Orbán Viktor miniszterelnökkel egy díszvacsora alkalmával. Az eseményen pedig bőven volt lehetősége ismerkedni a kormányfőnek Pharaonnal, hiszen egymás mellé ültették őket. Másrészt Naffa annak ellenére lehetett és lehet tiszteletbeli konzul a szocialista és a Fidesz-kormányok alatt is, hogy 2001-ben, később pedig 2016-ban is megtagadták a magyar állampolgárságra vonatkozó kérelmét, miután egyszer sem felelt meg az ehhez szükséges nemzetbiztonsági átvilágításon. Így saját önéletrajza szerint immár 15 éve töltheti be Jordánia tiszteltbeli konzuli pozícióját.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2018.01.09.