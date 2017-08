Tüntettek a bulinegyed vendéglátósai

Az este 10 órás zárás ellen tiltakoztak kedden az erzsébetvárosi bulinegyed vendéglátósai. A szervezők arra kértek minden résztvevőt, hogy ha esetleg ellentüntetőkkel találkoznak, ne viszonozzák az agressziót – írja a Hír TV.

A vendéglátósok azt mondták, tudják, hogy a hangoskodó vendégek gondot okoznak az erzsébetvárosiaknak, de szerintük az is lehetne a megoldás, ha ötvenméterenként lenne egy rendőr az utcákon. Volt olyan tüntető, aki nemcsak dolgozik a kerületben, hanem ott is lakik, de azt mondja, őt nem zavarja. Szerinte ha nem este 10-kor, hanem hajnali kettőkor zárnának be a kocsmák, az olyan kompromisszum lenne, amivel mindenki jól jár.

A tüntetők a Király utcán keresztül vonultak az erzsébetvárosi önkormányzathoz ahol előbb felolvasták a petíciójukat. Arra kérték az önkormányzatot, hogy a kocsmák esti bezárásával ne kockáztassa több ezer ember munkahelyét.

Vattamány Zsolt (Fidesz–KDNP), Erzsébetváros polgármestere korábban lapunknak elmondta: egyelőre négy lépésből álló intézkedéssorozat megtétele körvonalazódik a budapesti bulinegyed problémái megoldásának első ütemében. Közölte: megtartja korábbi ígéretét, és szeptemberben a VII. kerületi képviselő-testület rendkívüli ülése elé terjeszt egy átfogó rendeletmódosítási és intézkedési tervezetet.

Kiemelte:

szinte biztosnak látszik, hogy átszervezik a takarítást, mert a lakosságot a zaj mellett az utcán eldobott sok szemét zavarja leginkább;

megerősítik Erzsébetváros Rendészeti Igazgatóságát;

a készülő bulinegyedcsomag része lesz Erzsébetváros önkorlátozása is, eszerint az önkormányzat tulajdonában álló ingatlant, üzlethelyiséget a jövőben nem adnak ki, nem adnak bérbe szórakozó- vagy vendéglátóhely céljára;

és megerősítik a kerület jegyzője által vezetett polgármesteri hivatal hatósági irodáját, hogy az ellenőrzések hatékonyabbak legyenek.

Az Élhető Erzsébetváros Facebook-csoport szerda délutánra szervez tüntetést a kerületi önkormányzat Erzsébet körúti épülete elé. Felhívásukban egyebek között azt írták: „Mostanra egyértelműen elértük a kritikus tömeget, médiafigyelmet, láthatóak vagyunk, mégis látszatintézkedésekkel próbálják kiszúrni a szemünket!” A szervezők szerint azért kell „erőt mutatniuk”, hogy számonkérhessék az illetékeseken: miért csináltak „disznóólat” a lakóhelyükből, Budapest történelmi központjából.