Üdültetés: a Századvég is jól járt

Idén júniusig 18,9 millió forint értékű szerződést kötött a gyermeküdültetést szervező Erzsébet Gyermek- és Ifjúsági Táborok Szolgáltató Kft. a Századvég Gazdaságkutató Zrt.-vel – értesült a Magyar Nemzet. Lapunk arra volt kíváncsi, hogy a gyerekek szociális táboroztatásáért felelős Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány által létrehozott társaság mely cégekkel és milyen szolgáltatásokért szerződött 200 ezer forintnál magasabb összegért. A cég nem titkolózott, és közérdekűadat-igénylésünkre határidőn belül megküldte a kért szerződéslistát, amelyből kiderült, hogy a kormányzati agytrösztként ismert Századvég az említett, csaknem 20 milliós összegért a pályázatírást támogatta szakmai tanácsokkal. Az adatok alapján legnagyobb tétel természetesen táboroztatásra ment el, erre nagyjából 460 millió forintot költöttek, de egyéb programokra is több tízmillió forintot fordítottak.

Az elmúlt hónapokban egyébként több közbeszerzést is kiírt az alapítvány, kezelésükbe került ugyanis a zánkai és a fonyódligeti tábor, amelyek felújítására a következő években csillagászati összeget, 26 milliárd forintot költhetnek el.

A táboroztatásra 15 milliárd forint áll rendelkezésre a következő három évben, ezért a pénzért pedig a tábori szálláshelyek üzemeltetését, valamint az étkeztetés megszervezését kell elvégezni. Tehát az alapítvány – közvetve vagy közvetlenül – összesen több mint 40 milliárd forintot fordíthat táboroztatásra a következő években. Nem mellékes körülmény, hogy a 17 milliárd forintra becsült táborhelyeket ingyen kapták meg, az állami vagyonkezelővel kötött szerződésben foglaltak alapján pedig 15 év után akár el is adhatják.

A szóban forgó táborok felújítási munkái valószínűleg a következő években kezdődnek meg igazán, de már tavaly és idén is több munkálatot elvégeztek. A fonyódi tábor kerítése már elkészült, a munkát a DVM Construction Kft. végezte 110 millió forintért, Zánkán ugyanez ez a cég foglalkoztatóteret épített 24 millió forintért, míg a DVM Design Kft. 9,8 millió forintot kapott az ingatlan koncepciótervének kidolgozására. A cégek neve a Matolcsy György vezette Magyar Nemzeti Bank korábbi közbeszerzéséből lehet ismerős, az Átlátszó korábbi cikke arról szólt ugyanis, hogy a DVM Construction Fővállalkozó Kft. alakította ki a budapesti Eiffel Palace hetedik emeletén található „exkluzív” konferenciatermeket. A vállalat nettó 411,7 millió forintos ajánlatával, egyedüli indulóként nyerte el a megbízást a jegybanktól.

Táboroztatásra 2020-ig 15 milliárdot szánnak. Kérdés, ebből mennyit „csípnek le” egyes cégek Fotó: Bruzák Noémi / MTI

A zánkai épületek felújítását 275 millió forintért végzik el, a fonyódligetihez hasonlóan itt is elkészült a táborkerítés, ami 123 millió forintba került, valamint 124 millió forintért készült el a belső út és parkoló, míg a zánkai kalandparkot 112 millió forintért alakították ki. Szerződést kötöttek az Event Stuff Kft.-vel is, a cég 1,7 millió forintért vállalta rendezvénysátrak biztosítását. A vállalat korábban már szintén nyert állami pályázatokon, ugyanis a kormány kedvenc biztonsági cégével, a Valton-Sec Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-vel közösen ők feleltek 2016 márciusa és az év vége között több nemzeti és kiemelt rendezvény technikai, logisztikai és biztonsági feladataiért.

Természetesen többen is tanácsadóként segítik az Erzsébet-táborok működését, így a megismert adatok alapján havonta több mint 500 ezer forint járt a Kuczora ügyvédi irodának a jogi és közbeszerzési tanácsadásért. De havonta 500 ezer forint jutott műszaki tanácsadásra is. Érdekes továbbá, hogy az Independent Research Group Kft. – amelynek vezetője a HVG korábbi cikke szerint Beke Sándor, Kocsis Máté korábbi kampányfőnöke – valamivel több mint 500 ezer forintért kommunikációs tréninget tartott. Továbbá jutott 1,8 millió forint drónbeszerzésre is a Tripont Foto Video Kft.-nek. (A teljes listát itt böngészheti.)

Tavaly egyébként a kormány kettéválasztotta a szociális üdültetési feladatokat, így a felnőttek nyaraltatása a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítványnál (MNÜA) maradt, míg a gyermek- és ifjúsági táborok szervezési joga az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítványhoz került. Pénteken, a szociális üdültetéssel foglalkozó cikksorozatunk első részében arról számoltunk be, hogy rejtély, pontosan mire költik az Erzsébet-utalványok értékesítéséből származó bevételeket, mert az évi 10 milliárd forintos árbevételből – az alapítvány beszámolója alapján – kevesebb pénz érkezik a leányvállalataitól az MNÜA-hoz. Az alapítvány közleményben reagált cikkünkre, amelyben azt állították, minden pénzt az üdültetésre fordítanak.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.07.29.