Úgy emlékeztek, hogy Ahmed H. újságíró

– Bíró úr! Én itt már voltam terrorista, újságíró, Soros György ügynöke. El kellene dönteni, hogy melyik. Lassan szinte már én sem tudom, ki vagyok – idézte lapunknak Tran Dániel, a Bárándy és Társai Ügyvédi Iroda munkatársa védencük, Ahmed H. a Szegedi Törvényszéken csütörtökön elmondott szavait. A szír vádlott azután fakadt ki így, hogy egy rendőr tanú újságíróként emlékezett rá, és arról beszélt, a férfi autóval és egy hangosbeszélővel érkezett a röszkei határhoz 2015 szeptemberében.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Az ügyészség szerint az emlékezetes zavargás kitörése előtt Ahmed H. fenyegette a rendőröket és hergelte a migránstömeget, majd maga is bekapcsolódott a rendőrségi alakulatok megdobálásába – megvalósítva ezzel a terrorcselekmény bűntettét. Tavaly a törvényszék ki is mondta bűnösségét, és tíz év szabadságvesztésre ítélte, de a másodfok hatályon kívül helyezte ezt a döntést, és új eljárásra kötelezte az elsőfokú bíróságot – ez zajlik jelenleg. Tran Dániel szerint a tanúként kihallgatott rendőrök közül csak egy emlékezett sajtósként a vádlottra, de az egyenruhások vallomásai egyéb kérdésekben is ellentmondásosak voltak, abban a kérdésben például, hogy a vádlott volt-e az, aki hergelte a zavargókat. Volt, akinek úgy tűnt, a vádlott inkább csitította az embereket, és az is kiderült, nem minden tanú értette, mit mondott angolul Ahmed H.

A tárgyalás során is fölvetődött, és a jogász szerint többen meg is erősítették, hogy az összegyűlt bevándorlók között elterjedt a tömegoszlatás előtt az az információ, miszerint a családosokat a rendőrök át fogják engedni a kapun. Vallomások szerint az állítás újságíróktól származott. A videofelvételek is azt mutatják, hogy egy idő után a gyerekkel érkezők rendeződtek a tömeg elejére – állítja Tran Dániel. Mindez magyarázatot adhat arra, az oszlatás idején miért álltak sokan kisgyermekkel a könnygázfelhőben.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.11.03.