Új felmérés: Mellár Tamás összefogás nélkül is nyerhet

A közvélemény-kutatások szerint korántsem lefutott a párharc Baranya 1-es számú választókerületében, ahol a függetlenként induló Mellár Tamás a legerősebb ellenzéki jelölt. A közgazdásznak jó esélye van megszorongatni, akár le is győzni a fideszes Csizi Pétert a választáson.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Noha hétfőn a Közös Ország Mozgalom (KÖM) választókerületi kutatásából azt lehetett kiolvasni, hogy ha egymaga szállna harcba a Fidesz jelöltjével, akkor is csak a voksok 45 százalékát szerezné meg, a Taktikaiszavazás.hu oldal felmérése viszont azt mutatja, hogy Mellár Tamás kicsivel, de megverné Csizit még akkor is, ha nem lépnek vissza a független jelölt javára az indulási szándékukat jelző ellenzéki pártok.

Pécsett pár héttel ezelőtt megkezdődött egy ellenzéki visszalépés-sorozat Mellár Tamás független jelölt javára: elsőként az MSZP-s frakcióvezető, Tóth Bertalan jelentette be Mellár Tamás támogatását – ezzel tehát a DK támogatását is, mert a megállapodásuk értelmében ez MSZP-s jelölésű körzet –, majd az Együtt is beállt Mellár mögé.

A KÖM kutatása ugyanakkor azzal számol, hogy Pécsett nem elegendő, ha csak egy jelölt lép vissza az indulástól: Mellár Tamás csak azokban az esetekben kerülne legalább „lőtávolon belülre”, ha legalább ketten visszalépnek az indulástól.