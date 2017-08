Új tulajdonosok jöhetnek Schmidt Máriáék cégébe

Újabb tulajdonosi átalakulást hozhat a Schmidt Mária családjának érdekeltségébe tartozó Budapesti Ingatlanhasznosítási és -Fejlesztési Nyrt.-nél (Bif), hogy a cég a kedvezőbb adózási feltételek miatt szabályozott ingatlanbefektetési társasággá alakul át. Csütörtöki számában a Népszava adott hírt arról, hogy a Bif szerdai közgyűlésén a tulajdonosok úgy határoztak: társasági formát vált a vállalat. A szabályozott ingatlanbefektetési társasággá alakulás előnye, hogy így a cégnek a jövőben sem társasági, sem iparűzési adót nem kell fizetnie, amivel a Bif – a Magyar Nemzet kalkulációi szerint – csak tavaly nagyjából 124 millió forintot spórolt volna.

Ahhoz azonban, hogy a tavaly közel 2,6 milliárdos árbevétel mellett 1,2 milliárdos nyereséget hozó ingatlanos cég szabályozott ingatlanbefektetési társaságként működhessen tovább, több jogszabályi előírást is teljesítenie kell. A feltételek közül a legérdekesebb, hogy legalább 25 százalékának olyan kisbefektetők tulajdonában kell állnia, akik részesedése külön-külön kevesebb mint 5 százalék.

Ez ugyanis jelenleg egyáltalán nem adott. Sőt a vállalat elmúlt bő két éve épp arról szólt, hogy három üzleti kör – a korábbi FHB-vezér és tulajdonos Spéder Zoltán, Nobilis Kristóf üzletember, illetve Schmidt Mária és családja – próbálta kiszorítani egymást a cégből. Végül Schmidték jártak sikerrel, aminek eredményeként mostanra a Bif több mint 71 százaléka a Terror Háza főigazgatója, illetve a két gyermeke, Ungár Anna és Ungár Péter érdekeltségébe tartozó PIÓ-21 Kft. (közvetlen vagy közvetett) tulajdonába került, további bő hatoda pedig a családdal más területen is együtt üzletelő Horváth Lászlóé. A társaságnak ráadásul jelentős mennyiségű saját részvénye is van, így most az előírt 25 százaléknyi közkézhányad ötöde sem adott.

Mindez azt jelenti, hogy a következő hónapokban az eddigiekkel ellentétes folyamatok indulhatnak meg a Bif környékén, hiszen míg az elmúlt időszak a Schmidt család befolyásának növekedéséről szólt, a jövőben csökkennie kell részesedésüknek. Mivel értesüléseink szerint az ingatlanos vállalat még az idén megkezdi az átalakulási folyamatot, a törvényi előírások szerint elvileg 2018 végéig kell a cég negyedének kisbefektetők tulajdonába kerülnie (ennyi haladékot ugyanis ad a jogszabály). Arra, hogy mindezt hogyan kívánják a Bifnél elérni, állítólag egyelőre nincs kiforrott forgatókönyv, de több lehetőségük is van.

Talán kevésbé valószínűnek az látszik, hogy a jelenlegi tulajdonosok eladják részvényeik egy részét, bár ezt sem lehet kizárni. Nagyobb esélye van ugyanakkor, hogy a cég új részvényeket bocsát ki, erre ugyanis már korábban felhatalmazták a tulajdonosok az igazgatótanácsot.

Népszerű Az elmúlt napokban több cég esetében felvetődött, a kedvezőbb adózási feltételek érdekében szabályozott ingatlanbefektetési társasággá alakulhatnak. Az egyik ilyen az Opus Global Nyrt. (korábbi Opimus) volt, a Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó cégről azonban szakértők lapunknak azt mondták: nem valószínű, hogy meg tudja lépni ezt. Az átalakulásnak ugyanis feltétele, hogy az adott társaság csak ingatlanokkal foglalkozhat, az Opusnak azonban ennél jóval szélesebb a portfóliója.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.08.18.