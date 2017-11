Új villamosok és trolibuszok érkezhetnek Budapestre

A 27,8 milliárd forint összértékű beruházás az Európai Unió, a kormány és a Fővárosi Önkormányzat finanszírozásában valósulhat meg. Az elmúlt években bevált és megkedvelt járműflották fejlesztésének köszönhetően így már összesen 96 Skoda-Solaris trolibusz és 73 CAF villamos közlekedhet majd Budapesten – olvasható a Főpolgármesteri Hivatal és a Budapesti Közlekedési Központ közös közleményében.

Mint írták, egy új kormányhatározat alapján az új IKOP-projektek keretében 10,2 milliárd forint fordítható új Skoda-Solaris trolibuszokra és 17,6 milliárd forint új CAF Urbos 3 villamosokra.

Az új trolibuszflottából 29 szóló, 31 pedig csuklós jármű, az új CAF Urbos 3 villamosok közül 5 hosszú (55,9 méteres) és 21 rövid (34,2 méteres) szerelvény érkezhet Budapestre.

A támogatási összegből továbbá – mint a közleményben olvasható – elvégezik a Dózsa György úton a trolibusz felsővezeték-hálózat felújítását a Váci útig, csatlakozva a jelenleg felújítás alatt lévő szakaszhoz. Az 50-es villamos vonalán négy megállóhely akadálymentesítését valósítják meg.

Kitértek arra is, hogy valamennyi jelenleg meglévő és a most beszerzendő CAF villamost is – összesen 73 járművet – korszerű, rádiós váltóállító berendezéssel szerelnek fel.

Közölték, hogy a kormányhatározatban szereplő trolibusz- és villamosbeszerzési projektekre vonatkozó támogatási szerződések előkészítése folyamatban van.