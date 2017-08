Újabb állami megrendelés Garancsiéknak

A Market Építő Zrt., illetve az Emel Építőipari Kft. alkotta konzorcium nyerte a Vasas Sport Club Folyondár Sport- és Táncközpontjának fejlesztésére kiírt tendert – derül ki az uniós Közbeszerzési Értesítőből. Az előbbi cég Garancsi Istvánnak a vállalata, aki saját elmesélése szerint egy Ausztriába szervezett közös túrán kötött közelebbi barátságot Orbán Viktorral. A konzorcium 2,95 milliárd forintért vállalta a munkát, versenytársuk azonban nem volt, rajtuk kívül más nem adott be ajánlatot.

A közel 3 milliárdos projekt keretében három ütemben fejlesztik a létesítményt. Első lépésben egy új, 200 néző befogadására alkalmas tornacsarnok épül hozzá kapcsolódó öltözőkkel és kiszolgálófunkciókkal, valamint üzemeltetési épületrésszel és új közönségforgalmi előcsarnokkal. Ez jövő augusztus elejére készülhet el, a kivitelezésre ugyanis a Market és partnere 12 hónapot kapott. Az átadást követően kezdődhet a második és a harmadik ütem, amelyek keretében felújítják a meglévő röplabdapályát, bővítik az előcsarnokot, és átépítik a parkolókat is. A teljes projekt a szerződésben rögíztett határidők alapján 2019 nyarán zárulhat.

Úgy tűnik, a Vasas SC elégedett a Market Zrt. munkáival, véletlenül sem ez ugyanis az első általuk meghirdetett közbeszerzés, amelyet Garancsi István cégére bíznak. Ők építhetik például (a Kész Zrt.-vel közösen) az új Illovszky Rudolf stadiont is, aminek költségei most éppen nettó 5,25 milliárd forintnál tartanak, és a Marketet bízta meg a sportklub július végén a kézilabdacsarnok kivitelezési munkálataival is. Ez utóbbiért 1,2 milliárd forintot fizetnek a vállalatnak.

Ennek fényében már-már meglepő, hogy a teniszpályát viszont nem a Market alakíthatja ki a Folyondár utcai sporttelepen. A központ fejlesztése ezt a beruházást nem tartalmazta, a teniszpályára külön tendert írtak ki. Ezt pedig az Ezer Megoldás Kft. nyerte közel 95 millió forintos ajánlatával. Amennyiben sikerült tartani a terveket, várhatóan a tornacsarnok átadása környékén készülhet el – úgy, hogy közben még egy nemzetközi versenyt is tartanak a területen.

Nagyobb falat Bár minden bizonnyal a Vasas közbeszerzései is fontosak a Market Zrt. életében, kapott ezeknél jóval nagyobb állami megrendelést is a cég a közelmúltban. Múlt héten derült ki, hogy a társaság, illetve annak egy leányvállalata, a Vilati Szerelő Zrt. bővítheti a Fővárosi Állat- és Növénykertet is. A Pannon Park nevű projektet – amint erről lapunk beszámolt – nettó 32,7 milliárd forintos ajánlattal nyerte el a csoport. Eredetileg a kormányzat ennél jóval kisebb, mindössze bruttó 25 milliárdos keretet különített el a beruházásra, ám amikor kiderült, hogy a megálmodott összegnél csak jóval drágábban vállalnák a munkát, gyorsan hozzátettek még bruttó 18,7 milliárdot a büdzséhez. Így a Market ajánlata – amiből az első körhöz képest egyébként már 2 milliárdot faragtak – éppen belefért a költségvetésbe.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelenik meg. A megjelenés időpontja: 2017.08.18.