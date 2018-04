Újabb fideszes sorvezető: gyár előtt kell rettegnie a politikusoknak

A választókerületekben működő, külföldi tulajdonban lévő gyárak előtt kell arról sajtótájékoztatót tartania a Fidesz jelöltjeinek, hogy "Soros emberei veszélyeztetik a magyar emberek megélhetését” - derült ki a Magyar Nemzet birtokába jutott, a kormánypárt kommunikációs igazgatója, Hidvéghi Balázs által jegyzett levélből. Hidvéghi arra kéri a Fidesz jelöltjeit, hogy a kötelező sorosozáson kívül egy másik témáról, a "választás tétjéről" is tartsanak sajtótájékoztatót a politikusok. A levélből kiderül az is, hogy a Fidesz továbbra is szorosan nyomon követi, elvégezték-e politikusai a feladatot, ugyanis a "sajtótájékoztatók időpontjáról és a megjelenő médiaszereplésekről, kérem, tájékoztassátok a regionális igazgatókat és a regionális kommunikációs munkatársakat".

A képviselőknek gyakorlatilag semmilyen önállóságot nem hagytak a feladat megvalósításában, ugyanis ezúttal két sorvezetőt is kaptak a politikusok. A sorosozós sorvezető szinte mondatról mondatra megszabja, hogy mit kell mondania a politikusoknak, mindössze azt jelzi, hol kell a település nevét, a gyár nevét és a gyárban dolgozók létszámát beleszőni a mondandóba. Íme a teljes sorvezető:

Itt állunk (település neve), a (gyár neve) előtt.

Ez egyike azoknak a Magyarországon működő külföldi gyáraknak, amelyet a Soros-hálózat arra akar felhasználni, hogy zsarolja Magyarországot.

Egy izraeli lap oknyomozó munkájának köszönhetően ezt hangfelvétel is bizonyítja.

A hangfelvételen az hallható, hogy Dénes Balázs, az egyik nagy Soros-szervezet vezetője arról beszél, a német kormányon és a német nagyvállalatokon keresztül akarja zsarolni Magyarországot.

A Soros-hálózat Magyarország ellenes tevékenysége tehát nemcsak nemzetbiztonságilag veszélyes, hanem ami még inkább megdöbbentő: gátlástalanul játszanak a magyar emberek munkájával, és megélhetésével.

Megdöbbenve állunk a Soros-hálózat aljas módszerei előtt.

Csak ezen a településen (pontos szám) ember munkáját veszélyezteti a Soros-hálózat.

Ha Sorosék egy ilyen gyárat beáldoznának csak azért, hogy nehéz helyzetbe hozzák a kormányt, az a térségben gazdasági és szociális következményekkel járna. Családokat tennének tönkre.

Mindezt azért teszik, mert ők egy bevándorláspárti ellenzéki kormányt akarnak április 8-án hatalomra juttatni, amely majd lebontja a határzárat és a végrehajtja a migránsok betelepítését.

(Település neve) azonban nem kér a migránsbetelepítésekből.

Nem akarjuk, hogy a város biztonsága tönkremenjen, nem akarjuk, hogy a gyerekek és nőket ne merjük az utcára engedni.

A Fidesz-KDNP mindent meg fog tenni azért, hogy megvédje az országot. Nekünk Magyarország az első.

Április 8-án hazánk sorsáról döntünk, nem hibázhatunk. Állítsuk meg Soros jelöltjeit!

A sorvezetőhöz Hidvéghi egyébként „háttéranyagot” is ajánl, ami a kormánybaráttá tett Origo egy március 18-ai cikke arról, hogy "Sorosék magyarok munkahelyeivel zsarolták az Orbán-kormányt". Ugyanakkor természetesen az iránymutatás arra már nem tér ki, hogy az Index csütörtöki cikke szerint az említett hangfelvétel elkészítésében egy izraeli hátterű, illegális titkosszolgálati módszereket is alkalmazó cég működhetett közre. A jelölteknek egyébként információink szerint péntek délutánig kell videót forgatnia a "gyárlátogatásról".

A másik, választás tétjéről szóló sorvezető tartalma sem okozhat nagy meglepetést a Fidesz elmúlt hetekbeli kommunikációját tekintve. Eszerint a politikusoknak a már megszokott paneleket kell sulykolnia, így például az alábbiakat: hazánk sorsa évtizedekre eldől most vasárnap; Soros György jelöltjei fognak szemben állni Orbán Viktor jelöltjeivel; a választás tétje Magyarország jövője. Természetesen a sorvezető kitér arra is, hogy "Soros jelöltjei arra készülnek, hogy lebontsák a kerítést, végrehajtsák a betelepítéseket és bevándorlóországgá tegyék Magyarországot". „Nekünk Magyarország az első, és most szükség van minden egyes magyar emberre, akinek szintén Magyarország az első” - írják. Az útmutatás azzal zárul: „mi meg akarjuk őrizni Magyarországot magyar országnak, ezért arra kérünk mindenkit, hogy mindkét szavazatával a Fidesz-KDNP-t támogassa!”.

Jelen Tamás, a Fidesz zuglói jelöltje már teljesítette is a feladatot és a Siemens irodája előtt elmondta a kötelezőt, Facebook posztját a 444.hu szúrta ki: