Újabb jelöltjeit lépteti vissza az Együtt

Az LMP, az MSZP és két független után ezúttal a Demokratikus Koalíció jelöltjei, Vadai Ágnes és Ráczné Földi Judit javára lépteti vissza egyoldalúan a jelöltjeit az Együtt.

Az előbbi javára Esztergomban, az utóbbiéra Székesfehérváron – jelentette be szombati sajtótájékoztatóján Juhász Péter, az Együtt elnöke és Szigetvári Viktor, a párt miniszterelnök-jelöltje. Az Együtt bízik abban, hogy az elkövetkező hetekben más pártok is követik példáját, és a tettek mezejére lépnek. Az Orbán-rezsim legyőzése érdekében ugyanis minden egyes egyéni választókerületben a legesélyesebb demokratikus ellenzéki jelöltnek kell indulnia – fogalmaztak.

Le lehet, és le is kell győzni a Fideszt 2018-ban. Ehhez minden egyes egyéni választókerületben a legesélyesebb demokratikus ellenzéki jelöltnek kell indulnia. Az Együtt élen jár az együttműködésért tett lépésekben. Mint ismert, az Együtt egyoldalúan visszaléptette már jelöltjeit több LMP-s, MSZP-s és független jelölt javára is, és erre kéri a többi ellenzéki pártot is.

A Demokratikus Koalíció közleményben reagált, és a kormányváltást akaró szavazók nevében is köszöni a lépést. Hozzáteszik: a Demokratikus Koalíció 60 körzetben, vagyis a 106 választókerület több mint felében léptette vissza a jelöltjeit más pártok vagy civil jelöltek javára. Az MSZP 48, az Együtt 8 körzetben lépett eddig vissza. Az LMP sehol nem léptette vissza a jelöltjeit.

„A kormányváltó polgárok igénye jogos: minél több körzetben jöjjön létre demokratikus ellenzéki együttműködés a Fidesz legyőzése érdekében. Mivel a DK léptette vissza eddig a legtöbb körzetben a saját jelöltjét, ezért jól látható: rajtunk nem fog múlni a kormányváltás, a DK-nak a Fidesz legyőzése és nem a saját pártérdeke az első” – zárul a közlemény.