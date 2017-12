Újabb LMP közleményt tiltott le az MTI

Nem hajlandó az állami hírügynökség lehozni az LMP Belgrád–Budapest-vasútvonalhoz kapcsolódó közleményét – tudta meg a Magyar Nemzet. Az MTI azzal indokolta döntését, hogy szabályzata szerint a közlemények tartalma „nem járhat mások személyhez fűződő jogainak sérelmével”. Emlékeztették a pártot: jogosultak egyes közlemények közzétételét megtagadni, és ezért semmilyen felelősséggel nem tartoznak. Egyébként nem ez volt az első eset, hogy az MTI megtagadja az LMP közleményének megjelentetését. Akkor is így járt el, mikor tiltakozott az ellenzéki párt, amiért megítélése szerint a köztévé egy a „lúgos orvost” mentegető riportot adott le.

Az LMP csütörtöki közleménye egyébként az alábbi volt, amelyet változtatás nélkül közlünk:

„Fonódó korrupciós hálózat: a letelepedési-kötvénybiznisz a Belgrád-Budapest vasútvonalhoz is kapcsolódik

Sajtóértesülések szerint a letelepedési-kötvénybiznisz egyik kulcsfigurája, Boros Attila vette meg a Metróber Kft-t, így a Habony-Rogán érdekkör a Budapest-Belgrád vasútprojektben is megrendeléseket kaphat. Világosan látszik, hogy a kormány egy fonódó korrupciós hálózatot működtet, ahol minden ügy egy szűk érdekcsoport kezében fut össze. Az LMP a 2018-as kormányváltás után zéró toleranciát hirdet a korrupció minden formájával szemben.

Minden jel arra utal, hogy az évszázad második legrosszabb üzletéből, tehát a Budapest-Belgrád vasúti fejlesztésből is az a Habony-Rogán érdekkör gazdagodhat, amely a letelepedési kötvények forgalmazásával mossa tisztára a pénzét. A magyar családokat súlyosan eladósító projektek igazából a Fidesz egy szűk körének jelentenek csak beruházásokat és befektetéseket. A letelepedési kötvény forgalmazásából tisztára mosott pénzek megszerzői most állami megrendeléseket kapnak a kínai hitelekből megvalósuló vasútvonal-fejlesztés pénzeiből is.

A Fidesz-kormány két dologban roppant kreatív tud lenni: a korrupcióban és a magyar emberek eladósításában. Miközben a kormányzást teljesen feladták: a bérválság, a romokban lévő egészségügy és oktatás, a kis- és középvállalkozások és a magyar vidék cserben hagyása mellett intézményesítették a korrupciót: csak offshore-hálózatokra, hitelekre és pénzmosási konstrukcióra jut idő. Ezzel a magyar emberek és vállalkozások pénztárcáiból veszik ki a pénzt.

Az LMP a 2018-as kormányváltás után zéró toleranciát hirdet a korrupció bármely formájával szemben, és végre olyan kormánya lesz Magyarországnak, amely tényleg az emberek mindennapi problémáira kínál valós megoldásokat.

Schmuck Erzsébet, frakcióvezető-helyettes

Demeter Márta, országgyűlési képviselő”