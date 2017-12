Újabb négy ellenzéki pártot bírságolt meg az Állami Számvevőszék

A Jobbik után újabb négy párt, az LMP, a DK, az Együtt és a Párbeszéd kapott büntetést az Állami Számvevőszéktől – írja a Mérce, amelynek értesülését az érintett pártok megerősítették. A 2015-ös és a 2016-os év gazdálkodását vizsgáló ÁSZ a pártok irodabérleteiben talált kivetnivalót, ezért 5 és 10 millió forint közötti összegre büntette őket.

A HírTV értesülése szerint az Együttet több mint 9 millió forintra büntethetik, így a jövő évi támogatás elvonásával összesen csaknem 20 millióval kevesebb pénzük lesz kampányolni. Az LMP-nél 8 milliós büntetés jöhet. Az Egyenesen című műsor úgy értesült, hogy ötödikként az MSZP is kapott büntetést, de ők még nem tudták átvenni a hivatalos értesítést.

A Párbeszéd irodájának bérlésével kapcsolatban például az ÁSZ arra jutott, hogy tiltott állami támogatást vesznek igénybe. Mivel az ingatlan egyharmadát a képviselőknek járó irodabérlet terhére bérli a Párbeszéd, hivatalosan az Országgyűlés Hivatala a bérlő. Ez már 2014-ben is így volt, az az évi jelentésben viszont nem találtak benne semmi kivetnivalót.

A Párbeszédet az Együtt-tel és a Modern Magyarországgal közös, 2016-os plakátkampánya miatt is megbüntették, mivel a számvevőszék szerint piaci ár alatt bérelték a plakáthelyeket. Itt ugyanaz lehet a helyzet, mint a Jobbik esetében: a médiapiacon bevett gyakorlat, hogy az úgynevezett listaár és a valós ár közt lényeges különbség van, ezt a szokásos kedvezményt tekinti az ÁSZ gyakorlata tiltott támogatásnak.

Szigetvári Viktor, az Együtt országos politikai tanácsának elnöke a Mércének azt mondta: önkényes az ÁSZ döntése, amelyet szerdán kaptak kézhez. Náluk is hasonló a helyzet: egy 2014 óta bérelt iroda, amit már ellenőrzött a számvevőszék, és részben az Országgyűlés Hivatala intézi a bérlést. Az ÁSZ döntését észrevételezni fogják, bár szerinte ez egyszerűbb lenne, ha bármilyen konkrétumot írtak volna, hogy milyen alapon szabták ki a büntetést.

Sebián-Petrovszki László, a DK pártigazgatója is hasonló problémákat említett: náluk az adott időszakban huszonöt vidéki és két központi irodát vizsgálhatott az Állami Számvevőszék, de a jelentéstervezet nem mondja meg még azt sem, melyik irodákat és milyen alapon tartotta illegális támogatásnak a szervezet. Sebián szerint azért is nevetséges a büntetés, mert az ÁSZ nem vette figyelembe, hogy 2014-óta bérlik a nagy részüket, van, amelyikben felújítást is végeztek, így növekedett a bérlés óta az ingatlan értéke.