Újabb négy szerződés a kormánykedvenc ügynökségnek

Újabb komoly szerződéseket kötött júniusban a kormány egyik kedvenc ügynöksége, a Fidesz volt kabinettitkárának, Kuna Tibornak a tulajdonában lévő Young & Partners a Szerencsejáték Zrt.-vel. Az állami lottótársaság négy kontraktust is aláírt a céggel összesen 327 millió forint értékben. Ezek közül a legnagyobb, 140,9 millió forintos megállapodás „fesztiválkitelepülésekhez kapcsolódó kiegészítő aktivitások megszervezése és lebonyolítása” néven fut, de hasonló tárgykörben kötöttek egy 139,3 millió forintos szerződést is. A budapesti Duna Arénában rendezett férfi vízilabda Bajnokok Ligája hatos döntőjének rendezvényszervezési feladatait is Kuna vállalkozása látta el 13,4 millió forintért, valamint az augusztus 12-i Total Dance fesztiválon is ilyen munkát végeznek majd 34 millió forintért.

A Young & Partners és Kuna Tibor másik cége, a Trinity Communications Kft. régi jó partnere a Szerencsejáték Zrt.-nek, tavaly például összesen mintegy 10 milliárd forint értékben kötöttek szerződést különböző reklám- és népszerűsítő kampányokra. Ugyanakkor persze más állami közbeszerzéseken is remekül szokott szerepelni a Young & Partners, hiszen például a vizes világbajnokság rendezvényeit is ők bonyolították le 2 milliárd forintért.

Van miből osztogatnia a Szerencsejáték Zrt.-nek, ugyanis 2016-ban ismét rekordévet zártak 385 milliárd forintos forgalommal. A lottótársaság vezérigazgatója Braun Márton volt fideszes országgyűlési képviselő, míg a marketing- és kommunikációs igazgatót Zsiga Marcellnek hívják, aki szintén a Fidesz-frakcióból került a céghez, korábban Miskolc alpolgármestere volt. Ő felel az állami cég támogatási politikájáért is: decemberben például mintegy egymilliárd forintot osztottak szét. Ennek közel felét, 449 millió forintot a Kárpátok Művészeti és Kulturális Egyesület kapta. Az amúgy minimális árbevétellel működő nyíregyházi egyesület ebből az összegből dolgozhat a képzőművészeti örökség védelmén. Tízmillió forintot kapott a Fidesz-közeli Jövő Uniója Alapítvány is.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.08.05.