A kormány titkolta, de kiderült: újabb uniós bizottság vizsgálódik Budapesten

Hétfőn egy újabb uniós delegáció, az Európai Parlament nőjogi és esélyegyenlőségi bizottságának tagjai érkeztek Budapestre. A látogatásról a magyar kormány nem számolt be.

A Zoom.hu azt írja, hogy – bár a látogatás nem számít rendkívülinek – a kormánynak feltesznek majd néhány kínos kérdést: a portál úgy tudja, a delegáció kifejezetten rákérdez majd arra, miért nem ratifikálta az Országgyűlés az isztambuli egyezményt, amelyet 2014-ben írtunk alá. A választ magas szintű kormánytagoktól várják, kedd este az EP-képviselők a hivatalos program szerint Novák Katalin család- és ifjúságügyi államtitkárral, a Fidesz alelnökével és Völner Pállal, az Igazságügyi Minisztérium parlamenti államtitkárával vacsoráznak.

Mint írják, a delegáció háromtagú: vezetője a német Maria Noichl, aki a Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetségének (S&D) tagjaként ül az Európai Parlamentben. Vele együtt érkezett a szintén német Terry Reintke, a Zöldek képviselőcsoportjától, valamint az osztrák Angelika Mlinar (ALDE frakció), aki nemrég közös sajtótájékoztatót tartott Bécsben Fekete-Győr Andrással, a Momentum elnökével. A delegációt a tervek szerint két magyar EP-képviselő, Morvai Krisztina és Járóka Lívia is kíséri majd. Sok olyan civil szervezettel is találkoznak, amelyek az utóbbi években a kormány propagandájának célkeresztjébe kerültek. De a portál szerint a társadalmi nemek tanulmányának kérdése is téma lesz, ami gender studies-ként régóta szúrja a kormány szemét.

A látogatás során sok programra kerül sor, a lapunkhoz is eljutott programterv szerint találkoznak majd mások mellett

Székely Lászlóval, az alapvető jogok biztosával,

Hoffmann Rózsa volt oktatási államtitkárral,

Mészáros Árpád nemzetközi és Európai Uniós ügyekért felelős helyettes államtitkárral,

Honecz Ágnessel, az Egyenlő Bánásmód Hatóság elnökével,

Langerné Victor Katalin társadalmi felzárkózásért felelős helyettes államtitkárral,

Beneda Attila család- és népesedéspolitikáért felelős helyettes államtitkárral

és Fűrész Tündével, a bölcsődei rendszer átalakításáért felelős miniszteri biztossal.

A delegáció szerdáig lesz Magyarországon.