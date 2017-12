Újabb végrehajtási eljárást indít a Jobbik a Magyar Idők ellen

A Jobbik végrehajtási eljárást kezdeményez a Magyar Idők ellen – írta közleményében a párt.

Úgy fogalmaznak, hogy miután a Fidesz most már a politikai ellenfelei teljes anyagi ellehetetlenítését is felvette az eszköztárába, és a Jobbiknak ezért a választókhoz kellett fordulnia, hogy az „orbáni önkény” elleni harcukban segítsék, meglepő támogató jelentkezett be a pártnál.

„A 21. századi Pravdaként is emlegetett” Magyar Idők ugyanis már sokadszorra tette meg, hogy nem teljesítette egy Jobbikkal szemben jogerősen elveszített perben rárótt ítéleti kötelezettségét, most éppen több százezres sérelemdíjat nem utalt át határidőben. Az ellenzéki párt ezért ismételten végrehajtási eljárást kezdeményezett ellenük, írják a közleményben.

A végrehajtás során befolyt összeg a megítélt sérelemdíjnál is jelentősebb lesz, amellyel „a kormánypárti propagandakiadvány így a Jobbik jelentős támogatói sorába lépett be”. „A Fideszt tavasszal a választók akaratából leváltó párt” a teljes összeget az Állami Számvevőszék „törvénytelen” bírságának megfizetésére fogja fordítani, zárul a párt közleménye.