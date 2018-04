Újabb visszalépések a baloldalon

Újabb egyéni választókörzetekben jelentettek be visszalépést a baloldali pártok. Kiszállt a versenyből V. Naszályi Márta, az MSZP és a Párbeszéd szövetségének jelöltje, így a belvárosban az LMP-s Csárdi Antal maradt állva, a jobbikos Losonczy Pál és a kormánypárti Hollik István mellett. V. Naszályi Márta mindenkit arra buzdított, hogy Csárdi Antalra szavazzanak április 8-án, mert ő maradt a "demokratikus ellenzéki" jelölt az V. és I. kerületet magában foglaló választókörzetben. Egyúttal azt is kérte, hogy az LMP viszonozza nekik ezt a gesztust.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Megállapodás született az Együtt-tel is. Így Csepel mellett – ahol az MSZP-s Bangóné Borbély Ildikó visszalépett Szabó Szabolcs javára – a főváros XVI. kerületében is az Együtt politikusa, Vajda Zoltán maradt a baloldali jelölt, miután kiszállt a versenyből a Demokratikus Koalíciót erősítő szakszervezeti vezető, Nemes Gábor. Nem sokkal később – a 444.hu értesülése szerint – az LMP is bejelentette, hogy ők is visszaléptetik csepeli jelöltjüket, Tenk Andrást. Ezek után az Együtt képviselője, Szabó Szabolcs lett a legesélyesebb kihívója a Fidesz jelöltjének, Németh Szilárdnak.

Az Együtt jelöltje, Bod Tamás lehet a baloldali jelölt Orosházán a fideszes Simonka Györggyel szemben, bár ez még nem egyértelmű, azt mondták ugyanis, hogy "helyiekre bízzák a megállapodást".

Az Együtt ezekért cserébe összesen további 11 helyen húzta vissza saját embereit. Visszalépnek így az MSZP-elnök Molnár Gyula, Hiller István, a Párbeszéd-társelnök Szabó Tíma javára, illetve Nyíregyházán, Debrecenben és Szigetszentmiklóson. A DK jelöltjei javára szállnak ki a versenyből három budapesti kerületben – Niedermüller Péter, Bauer Tamás és Gy. Németh Erzsébet javára – illetve Győrben és Dunakeszin.

Juhász Péter, az Együtt elnöke a megállapodás bejelentésekor azt is elmondta, hogy országosan 76 jelöltjüket léptették vissza (valójában eleve csak 50 egyéni jelöltjük volt – a szerk.), vagyis 30 emberük maradt versenyben. Így tehát a párt továbbra is teljesíti azokat a feltételeket, hogy az országos listájukra lehessen szavazni, bíznak is abban, hogy elérik az öt százalékot, amivel a parlamentbe is bekerülnek.

Magyar Nemzet hírlevél Legizgalmasabb cikkeink naponta egyszer az ön e-mail-fiókjában! Ez az emailcím nem érvényes

Karácsony Gergely, az MSZP–Párbeszéd miniszterelnök-jelöltje korábban megköszönte V. Naszályinak, illetve a Csepelen és Soroksáron az együttes Szabó Szabolcs javára visszalépő Bangóné Borbély Ildikónak is, hogy „a kormányváltás érdekében győzelemre esélyes jelöltként is hajlandóak” voltak visszalépni.

V. Naszályi visszalépésének már kedden híre ment egy, az LMP és az MSZP közti megállapodás részeként, amelyben egyebek mellett a belvárosi és a csepeli körzet is szerepelt (utóbbiban az LMP lépett volna vissza Bangóné javára). Ezt azonban Karácsony, majd maga V. Naszályi is kacsának minősítette. Az MSZP–Párbeszéd miniszterelnök-jelöltje e helyett a megállapodás helyett három körzetet ajánlott fel az LMP-nek, cserébe ennél jóval több LMP-s visszalépésért.

Korábban a belvárosi választókerületben visszalépett Juhász Péter, az Együtt, illetve Fekete-Győr András, a Momentum elnöke is. A parlamentbe jutásra esélyes pártok jelöltjei közül így Csárdi Antalnak, jelenlegi LMP-s fővárosi közgyűlési tagnak van a legnagyobb esélye legyőzni a Fidesz–KDNP jelöltjét, Hollik Istvánt (rajtuk kívül a jobbikos Losonczy Pál tekinthető még komolyan vehető jelöltnek).