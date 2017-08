Újbudai ötletek a szuperkórház megközelítésére

Egyelőre csak ötletelés zajlik a XI. kerületi Dobogóra tervezett szuperkórház tömegközlekedési kapcsolatainak megteremtése körül – nyilatkozta lapunk megkeresésére Hoffmann Tamás (Fidesz–KDNP), Újbuda polgármestere arra reagálva, hogy a Magyar Idők nemrég arról számolt be, a kerületi önkormányzat villamost „kér” a kormánytól. Mint megtudtuk, hivatalosan egyelőre a terület gazdája, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. sem kereste meg az önkormányzatot a becslések szerint sok tízmilliárd forintért felépítendő szuperkórház ügyében.

Informális megbeszélések természetesen voltak arról, hogy mivel az M7-es és az M1-es autópálya melletti terület jelenleg megközelíthetetlen, kézenfekvő lenne az 1-es villamos továbbvitele Kelenföldről. A vonalat az eredeti tervek szerint 2018-ra hosszabbították volna meg a jelenlegi Fehérvári úti végállomástól Kelenföld városközponton át az Etele térig, azaz a 4-es metró végállomása és a Kelenföldi pályaudvar alkotta tömegközlekedési csomópontig. A csaknem hétmilliárd forintos fejlesztés késésben van, a Budapesti Közlekedési Központ honlapján található projektleírás szerint már fél éve el kellett volna kezdeni az építkezést.

Hoffmann Tamás úgy látja, a szuperkórházhoz vezető villamosvonal kiépítése sokkal bonyolultabb lehet, mint a mostani, „egyenes vonali” meghosszabbítás. – Nem sík területről van szó, a szintkülönbségek áthidalása anyagi terhekkel jár – hangsúlyozta a polgármester. A költségek itt jóval meghaladhatják a tízmilliárd forintot. Alternatíva a 4-es metró meghosszabbítása lehet Gazdagrét, a szuperkórház, illetve Budaörs felé, de a 2020-ig tartó uniós fejlesztési ciklusban nincs erre pénz.

Alig egy hónapja, hogy az állam megvette a dél-budai szuperkórház telkeit. A Magyar Nemzet még decemberben megírta: a kórház helyének kiszemelt terület nyolc ingatlana közül a négy legjelentősebb, egykori BKV-s telek Tamás László Fidesz-közeli vállalkozó kezében van, illetve ma már csak volt. Az összesen 4,4 milliárd forintos adásvételhez a többi telektulajdonos, közöttük a kerületi önkormányzat is hozzájárult. Hoffmann Tamás komolytalannak nevezte azokat az ellenzéki bírálatokat, amelyek szerint az államnak ingyen átadták a telkeket. – Nem volt más tulajdonunk itt, mint egy földút és egy vízelvezető árok, a terület pedig közművesítetlen – mondta a polgármester, aki kitért egy másik vihart kavaró ügyre, a Feneketlen-tó mellett magánterületen tervezett 350 lakásos lakópark és egy 500 férőhelyes mélygarázs ügyére is. A Heti Válasz szerint ezt a részt is Fidesz-közeli vállalkozók szerezték meg. A beruházás miatt az MSZP jelenlegi országos elnöke, Újbuda 2010 előtti polgármestere, Molnár Gyula tiltakozott a múlt héten, sőt felvetette, hogy akár népszavazásnak kellene döntenie a fejlesztésről.

Hoffmann Tamás azonban leszögezte: a területre érvényes szabályozási tervet jóval 2010 előtt éppen Molnár Gyula idején szavazta meg az akkori MSZP–SZDSZ-es többség. Annyi változás történt az akkori elképzelésekhez képest, hogy akkor nem lakásokat, hanem irodaházakat építettek volna oda.

Szintén szocialista örökség a kelenföldi városközpont ügye; még 2008-ban a Demszky–Hagyó-féle városvezetés az akkor 1,2 milliárd forintosra becsült, mára elavult ingatlant cserélte volna el a 6-os busz óbudai végállomásáért. Az ügylet meghiúsult, de az önkormányzat azóta sem tudott előrelépni. – Erre a területre valóban irodaházak, kereskedelmi létesítmények kerülhetnek, ahogy most is van. A területnek nemcsak a kerület és a főváros a tulajdonosa, hanem sok ingatlan magánkézben van, és nagyon nehéz a megegyezés – fűzte hozzá Hoffmann.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.08.14.